В Угорщині заявили про нову перешкоду для зустрічі Зеленського та Орбана

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, що умов для зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана поки немає.
Чому зустріч Орбана та Зеленського неможлива
Під час пресконференції Сійярто сказав, що український уряд не надав жодних пропозицій, які б містили прогрес щодо повного відновлення прав угорської меншини на Закарпатті до 2015 року.
Сійярто додав, що офіційна відповідь буде надіслана Києву в середу, 6 березня.
Зустріч Сійярто та Кулеби
29 січня Сійярто приїжджав до Ужгорода, де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Вони вели переговори про нормалізацію українсько-угорських відносин. Угорщина очікує повернення угорській нацменшині на Закарпатті прав, які вона мала до 2015 року.
Будапешт надав Києву документ з 11 пунктів про те, які рішення має ухвалити українська сторона.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-