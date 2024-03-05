В Угорщині заявили про нову перешкоду для зустрічі Зеленського та Орбана

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, що умов для зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана поки немає.

Чому зустріч Орбана та Зеленського неможлива

Під час пресконференції Сійярто сказав, що український уряд не надав жодних пропозицій, які б містили прогрес щодо повного відновлення прав угорської меншини на Закарпатті до 2015 року.

На жаль, мусимо констатувати, що документ-відповідь, надісланий нам українськими колегами, не містить жодних зрушень у цій сфері, – зазначив він. Поширити

Сійярто додав, що офіційна відповідь буде надіслана Києву в середу, 6 березня.

Поки в Україні не буде прийнято необхідне законодавство для відновлення прав угорської національної громади, умови для зустрічі на високому рівні просто не можуть бути створені. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Зустріч Сійярто та Кулеби

29 січня Сійярто приїжджав до Ужгорода, де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Вони вели переговори про нормалізацію українсько-угорських відносин. Угорщина очікує повернення угорській нацменшині на Закарпатті прав, які вона мала до 2015 року.

Будапешт надав Києву документ з 11 пунктів про те, які рішення має ухвалити українська сторона.