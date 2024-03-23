Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал НАТО привести себя в лучшую форму в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

К чему Кэмерон советует готовиться НАТО в случае победы Трампа на выборах в США

Во время визита в Австралию глава МИД Британии призвал западные оборонные союзы НАТО и AUKUS привести себя в лучшую форму.

Он не стал откровенно критиковать Трампа, отметив, что "Америка решает, кого она изберет своим президентом".

Однако он предупредил НАТО о рисках при победе Трампа на выборах в США.

Лучшее, что мы можем сделать — это создать эти альянсы, привести эти проекты в лучшую возможную форму, чтобы кто бы ни стал новым президентом, мог увидеть, что они работают с очень успешным набором договоренностей, — советует Кэмерон. Поделиться

На сегодняшний день Трамп не выражал никакой враждебности по соглашению с AUKUS, хотя он очень скептически относился к НАТО, особенно по эффективности ее членов вопреки обещанию тратить по крайней мере 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Что стоит за заявлениями Макрона по поводу отправки западных войск в Украину

По словам бывшего заместителя помощника главы Пентагона по вопросам НАТО и европейской политики Джима Таунсенда в комментарии журналистам издания "Голос Америки", заявление Макрона по поводу вероятности введения западных войск в Украину оставило после себя много двусмысленностей.

Это обратило внимание Путина на то, что страны, не только Франция, но и другие союзники, рассматривают возможность ввести войска в Украину не для борьбы с россиянами, а для помощи в подготовке ВСУ или для того, чтобы перебрать задачи от украинских войск в тыловых районах. , которые они могут выполнять, подчеркнул аналитик. Поделиться

Таунсенд подчеркнул, что это позволило бы освободить значительную часть украинских военных, задействованных в охране тыла.

Думаю, есть способы, которые позволят силам других стран не столько воевать с россиянами, сколько облегчить задачу Украины и позволить другим солдатам идти воевать. Поэтому то, что сказал Макрон важно, — выразил надежду аналитик. Поделиться

По его мнению, заявление Макрона, это именно то, что должен был услышать кремлевский диктатор Владимир Путин.

Думаю, это то, что Путин должен был услышать. Это поиграло на его нервах, потому что он вернулся, тряся ядерной саблей, пытаясь всех испугать. Обидно, что сразу была реакция многих стран Европы, в частности, Германии и других стран, которые сразу же сказали, что они этого не будут делать. Думаю, Макрон должен это знать перед заявлениями, если бы он вел переговоры или обсуждал это со своими союзниками. Но он их удивил, — подчеркнул бывший чиновник Пентагона. Поделиться

Он считает, что важно, что в Кремле и других европейских странах понимают отношение к развязанной Россией преступной войне против Украины.