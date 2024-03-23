Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал НАТО привести себя в лучшую форму в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
К чему Кэмерон советует готовиться НАТО в случае победы Трампа на выборах в США
Во время визита в Австралию глава МИД Британии призвал западные оборонные союзы НАТО и AUKUS привести себя в лучшую форму.
Он не стал откровенно критиковать Трампа, отметив, что "Америка решает, кого она изберет своим президентом".
Однако он предупредил НАТО о рисках при победе Трампа на выборах в США.
На сегодняшний день Трамп не выражал никакой враждебности по соглашению с AUKUS, хотя он очень скептически относился к НАТО, особенно по эффективности ее членов вопреки обещанию тратить по крайней мере 2% валового внутреннего продукта на оборону.
Что стоит за заявлениями Макрона по поводу отправки западных войск в Украину
По словам бывшего заместителя помощника главы Пентагона по вопросам НАТО и европейской политики Джима Таунсенда в комментарии журналистам издания "Голос Америки", заявление Макрона по поводу вероятности введения западных войск в Украину оставило после себя много двусмысленностей.
Таунсенд подчеркнул, что это позволило бы освободить значительную часть украинских военных, задействованных в охране тыла.
По его мнению, заявление Макрона, это именно то, что должен был услышать кремлевский диктатор Владимир Путин.
Он считает, что важно, что в Кремле и других европейских странах понимают отношение к развязанной Россией преступной войне против Украины.
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