Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав НАТО привести себе у найкращу форму на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США.

До чого Кемерон радить готуватись НАТО у разі перемоги Трампа на виборах в США

Під час візиту до Австралії глава МЗС Британії закликав західні оборонні союзи НАТО та AUKUS привести себе в найкращу форму.

Він не став відверто критикувати Трампа, зазначивши, що “Америка вирішує, кого вона обере своїм президентом”.

Однак він попередив НАТО про ризики у разі перемоги Трампа на виборах в США.

Найкраще, що ми можемо зробити, — це створити ці альянси, привести ці проекти в найкращу можливу форму, щоб хто б не став новим президентом, міг побачити, що вони працюють із дуже успішним набором домовленостей, — радить Кемерон. Поширити

На сьогоднішній день Трамп не висловлював жодної ворожості щодо угоди з AUKUS, хоча він дуже скептично ставився до НАТО, особливо щодо ефективності її членів усупереч обіцянці витрачати принаймні 2% валового внутрішнього продукту на оборону.

Що стоїть за заявами Макрона щодо відправки західних військ в Україну

За словами колишнього заступника помічника глави Пентагону з питань НАТО і європейської політики Джима Таунсенда у коментарі журналістам видання “Голос Америки”, заява Макрона стосовно йомівірності введення західних військ в Україну залишила після себе багато двозначностей.

Це привернуло увагу Путіна до того, що країни, не лише Франція, а й інші союзники, розглядають можливість ввести війська в Україну не для боротьби з росіянами, а для допомоги у підготовці ЗСУ чи для того, щоб перебрати завдання від українських військ у тилових районах, які вони можуть виконувати, — підкреслив аналітик. Поширити

Таунсенд підкреслив, що це дозволило б звільнити значну частину українських військових, наразі задіяних у охороні тилу.

Думаю, що є способи, які дозволять силам інших країн не стільки воювати з росіянами, скільки полегшити завдання України й дозволити іншим солдатам йти воювати. Тому, те що сказав Макрон важливо, — висловив сподівання аналітик. Поширити

На його думку, заява Макрона, це саме те, що мав почути кремлівський диктатор Володимир Путін.

Думаю, це те, що Путін мав почути. Це пограло на його нервах, тому що він повернувся, трясучи ядерною шаблею, намагаючись усіх налякати. Прикро, що одразу була реакція багатьох країн Європи, зокрема Німеччини та інших країн, які одразу ж сказали, що вони цього не робитимуть. Думаю, Макрон мав би це знати перед заявами, якби він вів переговори або обговорював це зі своїми союзниками. Але він їх здивував, — підкреслив колишній високопосадовець Пентагону. Поширити

Він вважає, що важливо, що у Кремлі та в інших європейських країнах розуміють ставлення до розв’язаної Росією злочинної війни проти України.