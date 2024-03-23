Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав НАТО привести себе у найкращу форму на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США.
До чого Кемерон радить готуватись НАТО у разі перемоги Трампа на виборах в США
Під час візиту до Австралії глава МЗС Британії закликав західні оборонні союзи НАТО та AUKUS привести себе в найкращу форму.
Він не став відверто критикувати Трампа, зазначивши, що “Америка вирішує, кого вона обере своїм президентом”.
Однак він попередив НАТО про ризики у разі перемоги Трампа на виборах в США.
На сьогоднішній день Трамп не висловлював жодної ворожості щодо угоди з AUKUS, хоча він дуже скептично ставився до НАТО, особливо щодо ефективності її членів усупереч обіцянці витрачати принаймні 2% валового внутрішнього продукту на оборону.
Що стоїть за заявами Макрона щодо відправки західних військ в Україну
За словами колишнього заступника помічника глави Пентагону з питань НАТО і європейської політики Джима Таунсенда у коментарі журналістам видання “Голос Америки”, заява Макрона стосовно йомівірності введення західних військ в Україну залишила після себе багато двозначностей.
Таунсенд підкреслив, що це дозволило б звільнити значну частину українських військових, наразі задіяних у охороні тилу.
На його думку, заява Макрона, це саме те, що мав почути кремлівський диктатор Володимир Путін.
Він вважає, що важливо, що у Кремлі та в інших європейських країнах розуміють ставлення до розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
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