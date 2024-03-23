Чому Путін почав війну проти України — версія адмірала НАТО Бауера
Категорія
Політика
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Чому Путін почав війну проти України — версія адмірала НАТО Бауера

ГУР
Роб Бауер

На переконання адмірала НАТО Роба Бауер, нелегітимний президент РФ Володимир Путін вирішив вдертися в Україну, оскільки боїться становлення демократії у своїй країні.

У НАТО припустили, чим керується Путін у війні проти України

З заявою з цього приводу очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер виступив під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

До слова, учасниками зустрічі також були члени Головного управління розвідки МОУ.

Ця війна ведеться тому, що президент (нелегітимний — ред.) Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі, — демократії… Але жодна пропаганда не може приховати правди про те, що він не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. А як би він їх досяг? Російські війська гадки не мають, за що воюють. А ви знаєте. Ви боретеся за саму цивілізацію…

Роб Бауер

Роб Бауер

Адмірал НАТО

На переконання представника НАТО, міжнародна спільнота повинна зробити все можливе задля поразки Росії на полі бою, адже перемога Путіна стане “жахливою історичною помилкою”.

Це було б для всіх нас небезпечно, тому що результат цієї війни впливатиме на долю всього світу, — підсумував очільник Військового комітету НАТО.

В Альянсі оцінили свою готовність до війни з РФ

Як стверджує адмірал Роб Бауер, станом на сьогодні блок повністю готовий до можливого воєнного конфлікту з Росією.

Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання — бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього.

Роб Бауер

Роб Бауер

Адмірал НАТО

За його словами, за період з 2016 року сили Альянсу стрімко розширювали свою присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни — у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.

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