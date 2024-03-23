Чому Путін почав війну проти України — версія адмірала НАТО Бауера

На переконання адмірала НАТО Роба Бауер, нелегітимний президент РФ Володимир Путін вирішив вдертися в Україну, оскільки боїться становлення демократії у своїй країні.
У НАТО припустили, чим керується Путін у війні проти України
З заявою з цього приводу очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер виступив під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму.
До слова, учасниками зустрічі також були члени Головного управління розвідки МОУ.
На переконання представника НАТО, міжнародна спільнота повинна зробити все можливе задля поразки Росії на полі бою, адже перемога Путіна стане “жахливою історичною помилкою”.
В Альянсі оцінили свою готовність до війни з РФ
Як стверджує адмірал Роб Бауер, станом на сьогодні блок повністю готовий до можливого воєнного конфлікту з Росією.
За його словами, за період з 2016 року сили Альянсу стрімко розширювали свою присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни — у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.
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