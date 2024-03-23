Чому Путін почав війну проти України — версія адмірала НАТО Бауера

Ця війна ведеться тому, що президент (нелегітимний — ред.) Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі, — демократії… Але жодна пропаганда не може приховати правди про те, що він не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. А як би він їх досяг? Російські війська гадки не мають, за що воюють. А ви знаєте. Ви боретеся за саму цивілізацію…