У НАТО радять Україні провести додаткову мобілізацію

За словами керівника військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера під час виступу на Київському безпековому форумі, Україні необхідно якомога скоріше провести додаткову мобілізацію для поповнення втрат.
У НАТО вказують на необхідність проведення додаткової мобілізації в Україні
Бауер зазначив, що для подальшого опору агресії окупаційної армії РФ Україні необхідна не тільки зброя, а й людский ресурс.
Бауер закликав українців відкинути песимізм щодо змоги України здобути перемогу у розв’язаній Росією злочинній війні.
За його словами, песимістичні настрої ніколи не допомагали перемагати у війнах.
Чи вірить НАТО у перемогу України
Він підкреслив, що наразі є усі підстави вважати, що Україна здатна домогтись успіху у війні проти РФ.
За його словами, українські захисники кардинально змінили безліч аспектів ведення сучасної війни.
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