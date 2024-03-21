У НАТО радять Україні провести додаткову мобілізацію
Категорія
Україна
Дата публікації

У НАТО радять Україні провести додаткову мобілізацію

Роб Бауер
Джерело:  online.ua

За словами керівника військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера під час виступу на Київському безпековому форумі, Україні необхідно якомога скоріше провести додаткову мобілізацію для поповнення втрат. 

У НАТО вказують на необхідність проведення додаткової мобілізації в Україні

Бауер зазначив, що для подальшого опору агресії окупаційної армії РФ Україні необхідна не тільки зброя, а й людский ресурс.

Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію. Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється, — зазначив глава НАТО.

Бауер закликав українців відкинути песимізм щодо змоги України здобути перемогу у розв’язаній Росією злочинній війні.

За його словами, песимістичні настрої ніколи не допомагали перемагати у війнах.

Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році, — попередив глава військового комітету НАТО.

Чи вірить НАТО у перемогу України

Він підкреслив, що наразі є усі підстави вважати, що Україна здатна домогтись успіху у війні проти РФ.

Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки, — наголосив Бауер.

За його словами, українські захисники кардинально змінили безліч аспектів ведення сучасної війни. 

Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння, — підкреслив очільник військового комітету НАТО.

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