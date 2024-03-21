Експерти назвали чинники, які свідчать про підготовку РФ до війни з НАТО

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) відзначили кілька російських фінансових, економічних і військових показників, які свідчать про те, що Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО у коротші терміни, ніж спочатку припускали деякі західні аналітики.

Що свідчить про підготовку Росії до війни з НАТО

Економічний чинник. Експерти зазначають, що 19 березня Володимир Путін провів зустріч з лідерами фракцій Держдуми РФ і окреслив пріоритети на свій п'ятий президентський термін.

Він закликав лідерів фракцій Держдуми Росії діяти в інтересах держави, а не корпорацій чи партій, і підкреслив важливість призначення людей на основі кваліфікації та компетентності.

Путін, імовірно, намагається встановити умови для стабілізації довгострокового фінансового становища Росії на більш високому рівні державних витрат і сигналізує про те, що довгострокова фінансова стабільність Росії вимагатиме принаймні певного дискомфорту від багатих силовиків-промисловців. Поширити

Путін, ймовірно, розуміє, що фінансові репресії проти силовиків-промисловців можуть поставити під загрозу політичні стосунки, які Путін створив з ними, і намагається пом’якшити ці наслідки.

Росія продовжує намагатися обійти міжнародні санкції, і Міжнародний валютний фонд оцінив, що ВВП Росії зросте на 2,6% у 2024 році та повідомив, що ВВП Росії зростав швидше, ніж економіка всіх країн Великої сімки (G7) у 2023 році.

Фінансовий чинник. Значна російська звичайна військова загроза значною мірою залежить від фінансових ресурсів, які Путін готовий використати проти військових зусиль.

Спроби Путіна встановити умови для стабілізації економіки та фінансів Росії є, найімовірніше, частиною російської фінансової та внутрішньої підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО, а не лише до тривалої війни в Україні.

Військовий чинник. Як зазначають експерти, російська армія продовжує проводити структурні реформи, щоб одночасно підтримувати війну проти України та одночасно розширювати звичайні можливості Росії в довгостроковій перспективі, готуючись до потенційного майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО.

20 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив на колегії Міноборони РФ і повідомив, що Росія сформувала «Дніпровську річкову флотилію» і «бригаду» катерів у складі флотилії.

Дніпровська річкова флотилія, швидше за все, буде розгорнута разом із Дніпровським угрупуванням сил у Херсонській області та, ймовірно, захищатиме від українських рейдів через річку та протидіятиме зусиллям України зберегти обмежену присутність у лівобережній Херсонській області.

Шойгу окреслив кілька поточних зусиль для зміцнення звичайних військових можливостей Росії, швидше за все, як частину довгострокових зусиль Росії з підготовки до потенційної звичайної війни з НАТО, ніж як частину війни проти України. Поширити

Шойгу заявив, що Росія сформувала армійський корпус і мотострілецьку дивізію.

Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії і 14 дивізій і 16 бригад.

ISW продовжує оцінювати, що Росії наразі не вистачає живої сили, військової інфраструктури та потенціалу для навчання, щоб належним чином укомплектувати кілька абсолютно нових дивізій у формуваннях армійського рівня до повної чисельності найближчим часом.

Поточні кадрові зміни в російському МО можуть бути додатковими показниками підготовки Росії до конфлікту в довгостроковій перспективі.

Що кажуть на Заході

ISW пише, що президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю CNBC 20 березня наголосив, що Путін посилює зусилля, щоб перевести Росію до воєнної економіки з наміром напасти на НАТО вже у 2026 або 2027 роках, посилаючись на неуточнені німецькі дослідження.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен 9 лютого заявив, що нові дані розвідки вказують на те, що Росія може спробувати напасти на країну НАТО протягом трьох-п’яти років, що є прискореним терміном за оцінкою НАТО в 2023 році.