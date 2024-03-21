Эксперты назвали факторы, свидетельствующие о подготовке РФ к войне с НАТО

Эксперты Института изучения войны (ISW) отметили несколько российских финансовых, экономических и военных показателей, свидетельствующих о том, что Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО в более короткие сроки, чем первоначально предполагали некоторые западные аналитики.

Что свидетельствует о подготовке России к войне с НАТО

Экономический фактор. Эксперты отмечают, что 19 марта Владимир Путин провел встречу с лидерами фракций Госдумы РФ и наметил приоритеты на свой пятый президентский срок.

Он призвал лидеров фракций Госдумы России действовать в интересах государства, а не корпораций или партий, подчеркнул важность назначения людей на основе квалификации и компетентности.

Путин, вероятно, пытается установить условия для стабилизации долгосрочного финансового положения России на более высоком уровне государственных расходов и сигнализирует о том, что долгосрочная финансовая стабильность России потребует, по крайней мере, определенного дискомфорта от богатых силовиков-промышленников. Поделиться

Путин, вероятно, понимает, что финансовые репрессии против силовиков-промышленников могут подвергнуть угрозе политические отношения, которые Путин создал с ними, и пытается смягчить эти последствия.

Россия продолжает пытаться обойти международные санкции, и Международный валютный фонд оценил, что ВВП России вырастет на 2,6% в 2024 году и сообщил, что ВВП России рос быстрее экономики всех стран Большой семерки (G7) в 2023 году.

Финансовый фактор. Значительная российская обычная военная угроза во многом зависит от финансовых ресурсов, которые Путин готов использовать против военных усилий.

Попытки Путина установить условия для стабилизации экономики и финансов России являются, скорее всего, частью российской финансовой и внутренней подготовки к возможному предстоящему широкомасштабному конфликту с НАТО, а не только к длительной войне в Украине.

Военный фактор. Как отмечают эксперты, российская армия продолжает проводить структурные реформы, чтобы одновременно поддерживать войну против Украины и одновременно расширять обычные возможности России в долгосрочной перспективе, готовясь к потенциальному будущему широкомасштабному конфликту с НАТО.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны РФ и сообщил, что Россия сформировала «Днепровскую речную флотилию» и «бригаду» катеров в составе флотилии.

Днепровская речная флотилия, скорее всего, будет развернута вместе с Днепровской группировкой сил в Херсонской области и, вероятно, будет защищать от украинских рейдов через реку и будет противодействовать усилиям Украины сохранить ограниченное присутствие в левобережной Херсонской области.

Шойгу наметил несколько текущих усилий по укреплению обычных военных возможностей России, скорее всего, как часть долгосрочных усилий России по подготовке к потенциальной обычной войне с НАТО, чем как часть войны против Украины. Поделиться

Шойгу заявил, что Россия сформировала армейский корпус и мотострелковую дивизию.

Шойгу также утверждал, что российские военные планируют к концу 2024 г. сформировать две общевойсковые армии и 14 дивизий и 16 бригад.

ISW продолжает оценивать, что России пока не хватает живой силы, военной инфраструктуры и потенциала для обучения, чтобы должным образом укомплектовать несколько совершенно новых дивизий в формировании армейского уровня до полной численности в ближайшее время.

Текущие кадровые изменения в российском МО могут являться дополнительными показателями подготовки России к конфликту в долгосрочной перспективе.

Что говорят на Западе

ISW пишет, что президент Польши Анджей Дуда в интервью CNBC 20 марта подчеркнул, что Путин усиливает усилия, чтобы перевести Россию в военную экономику с намерением напасть на НАТО уже в 2026 или 2027 годах , ссылаясь на неуточненные немецкие исследования.

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен 9 февраля заявил, что новые данные разведки указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет , что является ускоренным сроком по оценке НАТО в 2023 году.