Дуда считает Россию способной атаковать НАТО в 2026 году

Президент Польши Анджей Дуда на фоне озабоченности нападением России на НАТО предлагает государствам-членам Альянса увеличить порог расходов на оборону с 2% до 3% ВВП.

Нападет ли Россия на НАТО в течение 3 лет

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может приобрести военный потенциал, чтобы напасть на Североатлантический альянс в 2026 или 2027 годах.

Об этом сообщает RMF24 .

Россия может вскоре обладать таким военным потенциалом, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах. Анджей Дуда Президент Польши

Издание отмечает, что польский лидер таким образом аргументировал, почему странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону.

По его мнению, государствам-членам НАТО необходимо увеличить порог расходов на оборону с 2% до 3% ВВП.

С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал (...), что сможет напасть на НАТО.

По словам президента Польши, есть еще 2-3 года, когда нужно готовиться к возможному вторжению, чтобы его не произошло: накапливать боеприпасы, производить вооружение и повышать потенциал безопасности Европы.

Эту российскую агрессию нужно остановить любой ценой. Если ее не остановить, она перевернется на другие территории, и тогда я боюсь, что американских денег не хватит, чтобы остановить Россию, придется вмешаться солдатам США, а этого никто не хочет. Поделиться

В то же время Дуда подчеркнул, что "каждый доллар, пожертвованный в поддержку Украины, каждый Брэдли, передан Украине, каждая единица оружия, переданная Украине, каждый ящик артиллерийских боеприпасов, передан Украине, отвращает призрак российской победы".

Как ЕС и НАТО готовятся к отражению предполагаемого нападения со стороны РФ

По словам главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, партнеры по НАТО на фоне растущей угрозы нападения со стороны РФ советуют Великобритании вернуть обязательную срочную военную службу и подготовиться к возможной тотальной мобилизации.

Кариньш отметил, что в Латвии вернули обязательную срочную военную службу после преступного нападения России на Украину. Поделиться

Все пригодные мужчины от 18 до 27 лет теперь обязаны отслужить 11 месяцев в армии.

Мы бы настоятельно рекомендовали это. Мы разрабатываем и конкретизируем систему того, что мы называем тотальной обороной, включающей все части гражданского общества, отметил Кариньш.

Министр добавил, что Латвия реализовала опыт Финляндии, удерживающей небольшую боеспособную армию и очень большой и обученный кадровый резерв.