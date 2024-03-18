В Румынии строят крупнейшую в Европе базу НАТО на 10 тыс солдат

В Румынии начали строить крупнейшую в Европе военную базу НАТО. Она будет расположена на площади около 3 тысяч гектаров и сможет разместить до 10 тысяч солдат НАТО и их семьи.

Строительство базы НАТО в Румынии

Проект по расширению авиабазы «Михаила Когельничану» в уезде Констанца стоимостью 2,5 миллиарда евро включает взлетно-посадочные полосы, вооруженные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и даже больницу.

#Romania has started building the largest #NATO military base in #Europe, which will be able to accommodate 10,000 military personnel. The facility is being built on the basis of the existing airbase in #Constanta. The cost of construction is estimated at 2.5 billion euros. pic.twitter.com/8j8e3bR6x2 — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2024

Работа на базе НАТО началась с базовой инфраструктуры, то есть подъездных путей и электросети.

В скором времени начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая будет параллельна уже существующей.

Их соединят, а в восточной части разовьют инфраструктуру аэропорта с новыми дорожками, паркингами и возможностями для различных типов самолетов.

После завершения работ база «Михаила Когельничану» превзойдет Rammstein в Германии.

Развитие базы должно укрепить восточный фланг НАТО.

База будет занимать около 2800 гектаров с общим периметром 30 километров и сможет разместить любой тип боевых средств.

Сейчас на авиабазе «Михаила Когельничана» находятся около пяти тысяч военнослужащих, большинство из которых американские солдаты.

Президент Румынии баллотируется на пост генсека НАТО

12 марта президент Румынии Клаус Иоганнис выдвинул свою кандидатуру на пост генсека НАТО. Его президентский срок истекает в декабре 2024 года.

Он будет конкурировать с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которому пока сложно заручиться поддержкой всех 32 стран-членов НАТО.

Иоганнис в статье для POLITICO пообещал обеспечить «победу Украины в ее экзистенциальном сражении» против России и призвал страны НАТО взять на себя «нравственное, политическое и стратегическое обязательство» помочь Киеву продвинуться вперед в его стремлении присоединиться к альянсу.