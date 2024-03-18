У Румунії будують найбільшу у Європі базу НАТО на 10 тис солдатів

У Румунії розпочали будувати найбільшу у Європі військову базу НАТО. Вона буде розташована на площі майже 3 тисячі гектарів та зможе розмістити до 10 тисяч солдатів НАТО та їхні сім’ї.

Розбудова бази НАТО у Румунії

Проєкт з розширення авіабази «Михаїла Коґельничану» у повіті Констанца вартістю 2,5 мільярда євро включає злітно-посадкові смуги, озброєні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини і навіть лікарню.

#Romania has started building the largest #NATO military base in #Europe, which will be able to accommodate 10,000 military personnel. The facility is being built on the basis of the existing airbase in #Constanta. The cost of construction is estimated at 2.5 billion euros. pic.twitter.com/8j8e3bR6x2 — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2024

Роботи на базі НАТО розпочали з базової інфраструктури, тобто під’їзних шляхів та електромережі.

Незабаром розпочнеться будівництво нової злітно-посадкової смуги, яка буде паралельна тій, що вже існує.

Їх з’єднають, а у східній частині розвинуть інфраструктуру аеропорту з новими доріжками, паркінгами та можливостями для різних типів літаків.

Після завершення робіт база «Михаїла Коґельничану» перевершить Rammstein у Німеччині.

Розбудова бази повинна зміцнити східний фланг НАТО.

База займатиме приблизно 2800 гектарів із загальним периметром 30 кілометрів і зможе розмістити будь-який тип бойових засобів.

Зараз на авіабазі «Михаїла Коґельничану» перебуває близько п'яти тисяч військовослужбовців, більшість із яких американські солдати.

Президент Румунії балотується на посаду генсека НАТО

12 березня президент Румунії Клаус Йоганніс висунув свою кандидатуру на посаду генсека НАТО. Його президентський термін закінчується у грудні 2024.

Він буде конкурувати з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, якому поки важко заручитися підтримкою всіх 32 країн-членів НАТО.

Йоганніс у статті для POLITICO пообіцяв забезпечити «перемогу України в її екзистенційній битві» проти Росії та закликав країни НАТО взяти на себе «моральне, політичне та стратегічне зобов’язання» допомогти Києву просунутися вперед у його прагненні приєднатися до альянсу.