Начальник Генштабу Румунії закликав населення готуватись до можливої агресії РФ
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Начальник Генштабу Румунії закликав населення готуватись до можливої агресії РФ

Румунія

Начальник Генштабу збройних сил Румунії генерал Георгіце Влад вважає, що румунське населення має вжити заходів, щоб бути готовим до можливого розширення російської агресії за межі України.

Румунія має готуватися до війни

Влад переконаний, що Путін не зупиниться на Україні. Він каже, що РФ стала проблемою для світового порядку та демократії.

По суті, це війна Росії з демократичним світом. Це не війна з Україною. Так, населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватися, і ми повинні вжити відповідних заходів, щоб бути готовими.

Румунський воєначальник зазначає, що якщо Путін переможе в Україні, далі головною мішенню стане Республіка Молдова.

Ми будемо свідками напруженості на Західних Балканах. Я більш ніж переконаний, що найближчим часом політика президента Путіна посилиться.

Водночас він відмовився робити прогнози щодо можливого часу агресії. Влад закликав провести у Румунії правові реформи, аби запровадити термін добровільної військової служби.

Попередження від НАТО про війну з Росією

Нагадаємо, що у січні голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав населення готуватися до можливої війни з Росією.

Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо у мирі — це не гарантований факт. І тому ми (НАТО, — ред.) готуємося до конфлікту з РФ. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль.

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