Начальник Генштаба вооруженных сил Румынии генерал Георгице Влад считает, что румынское население должно принять меры, чтобы быть готовым к возможному расширению российской агрессии за пределы Украины.

Румыния должна готовиться к войне

Влад убежден, что Путин не остановится на Украине. Он говорит, что Россия стала проблемой для мирового порядка и демократии.

По сути это война России с демократическим миром. Это не война с Украиной. Да, население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы, должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми. Поделиться

Румынский военачальник отмечает, что если Путин победит в Украине, дальше главной мишенью станет Республика Молдова.

Мы будем свидетелями напряженности на Западных Балканах. Я более чем убежден, что в ближайшее время политика президента Путина усилится. Поделиться

В то же время, он отказался делать прогнозы относительно возможного времени агрессии. Власти призвал провести в Румынии правовые реформы, чтобы ввести срок добровольной военной службы.

Предупреждение НАТО о войне с Россией

Напомним, что в январе глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал население готовиться к возможной войне с Россией.