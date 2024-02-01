Начальник Генштаба Румынии призвал население готовиться к возможной агрессии РФ
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Мир
Дата публикации

Начальник Генштаба Румынии призвал население готовиться к возможной агрессии РФ

Румыния
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Начальник Генштаба вооруженных сил Румынии генерал Георгице Влад считает, что румынское население должно принять меры, чтобы быть готовым к возможному расширению российской агрессии за пределы Украины.

Румыния должна готовиться к войне

Влад убежден, что Путин не остановится на Украине. Он говорит, что Россия стала проблемой для мирового порядка и демократии.

По сути это война России с демократическим миром. Это не война с Украиной. Да, население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы, должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми.

Румынский военачальник отмечает, что если Путин победит в Украине, дальше главной мишенью станет Республика Молдова.

Мы будем свидетелями напряженности на Западных Балканах. Я более чем убежден, что в ближайшее время политика президента Путина усилится.

В то же время, он отказался делать прогнозы относительно возможного времени агрессии. Власти призвал провести в Румынии правовые реформы, чтобы ввести срок добровольной военной службы.

Предупреждение НАТО о войне с Россией

Напомним, что в январе глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал население готовиться к возможной войне с Россией.

Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире, — это не гарантированный факт. Для этого мы (НАТО, — ред.) готовимся к конфликту с РФ. Но дискуссии гораздо шире. Это тоже промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль.

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