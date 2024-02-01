Начальник Генштаба вооруженных сил Румынии генерал Георгице Влад считает, что румынское население должно принять меры, чтобы быть готовым к возможному расширению российской агрессии за пределы Украины.
Румыния должна готовиться к войне
Влад убежден, что Путин не остановится на Украине. Он говорит, что Россия стала проблемой для мирового порядка и демократии.
Румынский военачальник отмечает, что если Путин победит в Украине, дальше главной мишенью станет Республика Молдова.
В то же время, он отказался делать прогнозы относительно возможного времени агрессии. Власти призвал провести в Румынии правовые реформы, чтобы ввести срок добровольной военной службы.
Предупреждение НАТО о войне с Россией
Напомним, что в январе глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал население готовиться к возможной войне с Россией.
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