Дуда вважає Росію здатною атакувати НАТО у 2026 році

Президент Польщі Анджей Дуда на тлі занепокоєння нападом Росії на НАТО пропонує державам-членам Альянсу збільшити поріг витрат на оборону з 2% до 3% ВВП.

Чи нападе Росія на НАТО протягом 3 років

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія незабаром може набути військовий потенціал, аби напасти на Північноатлантичний альянс у 2026 або 2027 роках.

Про це повідомляє RMF24.

Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що буде в змозі напасти на НАТО вже у 2026-27 роках. Анджей Дуда Президент Польщі

Видання зазначає, що таким чином польський лідер аргументував, чому країнам НАТО необхідно збільшити витрати на оборону.

На його думку, державам-членам Альянсу необхідно збільшити поріг витрат на оборону з 2% до 3% ВВП.

З моєї точки зору, це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді, і я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО.

За словами президента Польщі, є ще 2-3 роки, коли потрібно готуватися до можливого вторгнення, аби його не відбулося: накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння та підвищувати безпековий потенціал Європи.

Цю російську агресію потрібно зупинити будь-якою ціною. Якщо її не зупинити, то вона перекинеться на інші території, і тоді я боюся, що американських грошей не вистачить, щоб зупинити Росію, доведеться втрутитися солдатам США, а цього ніхто не хоче. Поширити

Водночас Дуда підкреслив, що "кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожен Бредлі, переданий Україні, кожна одиниця зброї, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, відвертає примару російської перемоги".

Як ЄС та НАТО готуються до відбиття ймовірного нападу з боку РФ

За словами глави МЗС Латвії Кріш'яніса Каріньша, партнери по НАТО на тлі зростаючої загрози нападу з боку РФ радять Великій Британії повернути обов'язкову строкову військову службу та підготуватись до можливої тотальної мобілізації.

Каріньш зазначив, що у Латвії повернули обов’язкову строкову військову службу після злочинного нападу Росії на Україну. Поширити

Всі придатні чоловіки віком від 18 до 27 років тепер зобов'язані відслужити 11 місяців в армії.

Ми б настійно рекомендували це. Ми розробляємо та конкретизуємо систему того, що ми називаємо тотальною обороною, що включає всі частини громадянського суспільства, — зазначив Каріньш.

Міністр додав, що Латвія реалізувала досвід Фінляндії, яка утримує невелику боєздатну армію і дуже великий та навчений кадровий резерв.