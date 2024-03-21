Голова військового комітету НАТО Роб Бауер у Києві назвав дві стратегічні помилки Путіна

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вперше приїхав в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Він виступив на Київському безпековому форумі.

Роб Бауер сказав, що Україна стане членом НАТО

Бауер сказав, що його візит — перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення ─ є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли.

Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Роб Бауер Голова Військового комітету НАТО

Адмірал у промові згадав про нічну ракетну атаку на Київ, зазначивши, що кожна ракета була перехоплена.

Немає нічого, що ви не можете зробити. Єдине, що вам потрібно… це наша допомога. Члени НАТО та багато інших країн у всьому світі надають безпрецедентну підтримку Україні, і це принесло реальні зміни. Поширити

Бауер сказав, що Путін зробив дві стратегічні помилки: він недооцінив рішучість України та недооцінив єдність НАТО.

Time in #Ukraine is not measured in days, weeks or months.



It is measured in human lives.



In Allied Nations, a week is a week.



In Ukraine, a week is a mother…father… child… friend… lover… lost forever.



Read my speech @ksfopenukraine

👇https://t.co/Vt7EjooPn4 pic.twitter.com/UeAmtwEmGX — Admiral Rob Bauer (@CMC_NATO) March 21, 2024