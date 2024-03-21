Голова військового комітету НАТО Роб Бауер у Києві назвав дві стратегічні помилки Путіна

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вперше приїхав в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Він виступив на Київському безпековому форумі.
Роб Бауер сказав, що Україна стане членом НАТО
Бауер сказав, що його візит — перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення ─ є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли.
Адмірал у промові згадав про нічну ракетну атаку на Київ, зазначивши, що кожна ракета була перехоплена.
Бауер сказав, що Путін зробив дві стратегічні помилки: він недооцінив рішучість України та недооцінив єдність НАТО.