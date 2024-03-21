Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в Киеве назвал две стратегические ошибки Путина

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр впервые приехал в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Он выступил на Киевском форуме безопасности.
Роб Бауэр сказал, что Украина станет членом НАТО
Бауэр сказал, что его визит — первая военная делегация НАТО, посетившая Украину после широкомасштабного вторжения — свидетельство того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо.
Адмирал в речи упомянул о ночной ракетной атаке на Киев, отметив, что каждая ракета была перехвачена.
Бауэр сказал, что Путин совершил две стратегические ошибки: он недооценил решимость Украины и недооценил единство НАТО.