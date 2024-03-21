Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в Киеве назвал две стратегические ошибки Путина

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр впервые приехал в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Он выступил на Киевском форуме безопасности.

Роб Бауэр сказал, что Украина станет членом НАТО

Бауэр сказал, что его визит — первая военная делегация НАТО, посетившая Украину после широкомасштабного вторжения — свидетельство того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо.

Вместе мы делаем все, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО. Роб Бауэр Глава Военного комитета НАТО

Адмирал в речи упомянул о ночной ракетной атаке на Киев, отметив, что каждая ракета была перехвачена.

Нет ничего, что вы не можете сделать. Единственное, что вам нужно… это наша помощь. Члены НАТО и многие другие страны по всему миру оказывают беспрецедентную поддержку Украине, и это принесло реальные изменения. Поделиться

Бауэр сказал, что Путин совершил две стратегические ошибки: он недооценил решимость Украины и недооценил единство НАТО.

Time in #Ukraine is not measured in days, weeks or months.



It is measured in human lives.



In Allied Nations, a week is a week.



In Ukraine, a week is a mother…father… child… friend… lover… lost forever.



Read my speech @ksfopenukraine

👇https://t.co/Vt7EjooPn4 pic.twitter.com/UeAmtwEmGX — Admiral Rob Bauer (@CMC_NATO) March 21, 2024