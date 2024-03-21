Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в Киеве назвал две стратегические ошибки Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в Киеве назвал две стратегические ошибки Путина

НАТО
Роб Бауэр
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Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр впервые приехал в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Он выступил на Киевском форуме безопасности.

Роб Бауэр сказал, что Украина станет членом НАТО

Бауэр сказал, что его визит — первая военная делегация НАТО, посетившая Украину после широкомасштабного вторжения — свидетельство того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо.

Вместе мы делаем все, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО.

Роб Бауэр

Роб Бауэр

Глава Военного комитета НАТО

Адмирал в речи упомянул о ночной ракетной атаке на Киев, отметив, что каждая ракета была перехвачена.

Нет ничего, что вы не можете сделать. Единственное, что вам нужно… это наша помощь. Члены НАТО и многие другие страны по всему миру оказывают беспрецедентную поддержку Украине, и это принесло реальные изменения.

Бауэр сказал, что Путин совершил две стратегические ошибки: он недооценил решимость Украины и недооценил единство НАТО.

С нашей помощью, Украина может и победит. От всего сердца говорю: Вы не сами. Вы не одиноки. НАТО поддерживает вас. Демократия восторжествует автократию. Свобода победит над гнетом. Свет победит над тьмой. Слава Украине, — закончил речь адмирал.

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