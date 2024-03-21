В НАТО советуют Украине провести дополнительную мобилизацию

По словам руководителя военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра во время выступления на Киевском форуме безопасности, Украине необходимо как можно скорее провести дополнительную мобилизацию для пополнения потерь.
В НАТО указывают на необходимость дополнительной мобилизации в Украине
Бауэр отметил, что для дальнейшего сопротивления агрессии оккупационной армии РФ Украине необходимо не только оружие, но и человеческий ресурс.
Бауэр призвал украинцев отвергнуть пессимизм по поводу возможности Украины одержать победу в развязанной Россией преступной войне.
По его словам, пессимистические настроения никогда не помогали побеждать в войнах.
Верит ли НАТО в победу Украины
Он подчеркнул, что есть все основания полагать, что Украина способна добиться успеха в войне против РФ.
По его словам, украинские защитники кардинально изменили множество аспектов ведения современной войны.
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