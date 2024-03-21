В НАТО советуют Украине провести дополнительную мобилизацию
Категория
Украина
Дата публикации

В НАТО советуют Украине провести дополнительную мобилизацию

Роб Бауер
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Источник:  online.ua

По словам руководителя военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра во время выступления на Киевском форуме безопасности, Украине необходимо как можно скорее провести дополнительную мобилизацию для пополнения потерь.

В НАТО указывают на необходимость дополнительной мобилизации в Украине

Бауэр отметил, что для дальнейшего сопротивления агрессии оккупационной армии РФ Украине необходимо не только оружие, но и человеческий ресурс.

Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это значит мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется, — отметил глава НАТО.

Бауэр призвал украинцев отвергнуть пессимизм по поводу возможности Украины одержать победу в развязанной Россией преступной войне.

По его словам, пессимистические настроения никогда не помогали побеждать в войнах.

Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичен в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистической в 2024 году, — предупредил глава военного комитета НАТО.

Верит ли НАТО в победу Украины

Он подчеркнул, что есть все основания полагать, что Украина способна добиться успеха в войне против РФ.

Единственное, что вам нужно… это наша помощь. Страны-члены НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно изменило ситуацию к лучшему. Но Украина нуждается в еще большей поддержке, — подчеркнул Бауэр.

По его словам, украинские защитники кардинально изменили множество аспектов ведения современной войны.

Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения, — подчеркнул глава военного комитета НАТО.

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