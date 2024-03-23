Почему Путин начал войну против Украины — версия адмирала НАТО Бауэра
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Почему Путин начал войну против Украины — версия адмирала НАТО Бауэра

ГУР
Роб Рауєр
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По убеждению адмирала НАТО Роба Бауэра, нелегитимный президент РФ Владимир Путин решил начать вторжение в Украину, поскольку боится становления демократии в своей стране.

В НАТО предположили, чем руководствуется Путин в войне против Украины

С заявлением по этому поводу глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр выступил во время 16-го ежегодного Киевского Форума безопасности.

К слову, участниками встречи также являлись члены Главного управления разведки МОУ.

Эта война ведется потому, что президент (нелегитимный – ред.) Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле, – демократии… Но ни одна пропаганда не может скрыть правды о том, что он не достиг ни одной из своих стратегических целей. А как бы он их добился? Российские войска не знают, за что воюют. А вы знаете. Вы боретесь за саму цивилизацию…

Роб Бауэр

Роб Бауэр

Адмирал НАТО

По мнению представителя НАТО, международное сообщество должно сделать все возможное для поражения России на поле боя, ведь победа Путина станет "ужасной исторической ошибкой".

Это было бы для всех нас опасно, потому что результат этой войны будет влиять на судьбу всего мира, - подытожил глава Военного комитета НАТО.

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Как утверждает адмирал Роб Бауэр, по состоянию на сегодняшний день блок полностью готов к возможному военному конфликту с Россией.

Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего.

Роб Бауэр

Роб Бауэр

Адмирал НАТО

По его словам, за период с 2016 года силы Североатлантического союза стремительно расширяли свое присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны — в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

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