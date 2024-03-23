Почему Путин начал войну против Украины — версия адмирала НАТО Бауэра

По убеждению адмирала НАТО Роба Бауэра, нелегитимный президент РФ Владимир Путин решил начать вторжение в Украину, поскольку боится становления демократии в своей стране.
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С заявлением по этому поводу глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр выступил во время 16-го ежегодного Киевского Форума безопасности.
К слову, участниками встречи также являлись члены Главного управления разведки МОУ.
По мнению представителя НАТО, международное сообщество должно сделать все возможное для поражения России на поле боя, ведь победа Путина станет "ужасной исторической ошибкой".
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Как утверждает адмирал Роб Бауэр, по состоянию на сегодняшний день блок полностью готов к возможному военному конфликту с Россией.
По его словам, за период с 2016 года силы Североатлантического союза стремительно расширяли свое присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны — в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.
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