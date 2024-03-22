Стефанишина ответила на идею "гибридного" вступления Украины в НАТО

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина намекнула, что в Киеве не обсуждают гипотетические варианты "гибридного" вступления Украины в НАТО, и пока среди союзников вообще нет готовности обсуждать вопросы каких-либо гарантий для Украины именно на площадке Альянса.
Как в Украине комментируют идею "гибридного" вступления Украины в НАТО
Об этом Ольга Стефанишина сказала во время дискуссии на Киевском форуме безопасности. Стефанишиний напомнили о различных идеях гибридного вступления Украины в НАТО, как "вступление по частям", которые озвучивались в том числе бывшим генсеком Андерсом фог Расмуссеном, и спросили, гипотетически ли Киев допускает такие сценарии.
Она продолжила, что при этом и сами союзники не видят НАТО как площадку, на которой могут быть дискуссии о гарантиях безопасности для Украины.
Гарантии безопасности
Украина подписала ряд соглашений по безопасности со многими странами Североамериканского Альянса. Как отметил Йенс Столтенберг, он только приветствует такие договоры, однако они не могут заменить полноценное членство в НАТО. Преимуществом Североатлантического союза является 5 статья с полноценными гарантиями безопасности, где нападение на одного союзника будет нападением на всех. То есть, все за одного и один за всех.
Отметим! 16 февраля Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. В восьми разделах договоренности говорится, что Германия будет поддерживать развитие Сил обороны Украины в самых разных аспектах. Вечером того же дня подобное соглашение было подписано и с Францией.
Эммануэль Макрон отметил, что готов делать больше, даже если придется выходить из зоны комфорта.
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