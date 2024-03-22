Стефанишина ответила на идею "гибридного" вступления Украины в НАТО

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина намекнула, что в Киеве не обсуждают гипотетические варианты "гибридного" вступления Украины в НАТО, и пока среди союзников вообще нет готовности обсуждать вопросы каких-либо гарантий для Украины именно на площадке Альянса.

Как в Украине комментируют идею "гибридного" вступления Украины в НАТО

Об этом Ольга Стефанишина сказала во время дискуссии на Киевском форуме безопасности. Стефанишиний напомнили о различных идеях гибридного вступления Украины в НАТО, как "вступление по частям", которые озвучивались в том числе бывшим генсеком Андерсом фог Расмуссеном, и спросили, гипотетически ли Киев допускает такие сценарии.

Мы мыслим категориями, что делаем все, что позволяет нам выжить. Поэтому разводить теоретические дискуссии, как могло бы быть, если бы НАТО вдруг приняла бы принимаемые решения и в каких бы формах это происходило — у нас даже нет времени, возможности и желания об этом говорить, — ответила Ольга Стефанишина. Поделиться

Она продолжила, что при этом и сами союзники не видят НАТО как площадку, на которой могут быть дискуссии о гарантиях безопасности для Украины.

Чтобы эта дискуссия состоялась, нужно опять-таки юридическое решение, потому что в НАТО любое решение происходит по соответствующим процедурам… И союзники должны увидеть НАТО как площадку, на которой будет проходить такой диалог. Они должны принять решение, что Украина в любом случае станет страной, на которую будет распространяться статья 5 Вашингтонского договора. И уже после этого обсуждаются разные форматы... Решения сейчас нет, — отметила вице-премьер. Поделиться

Гарантии безопасности

Украина подписала ряд соглашений по безопасности со многими странами Североамериканского Альянса. Как отметил Йенс Столтенберг, он только приветствует такие договоры, однако они не могут заменить полноценное членство в НАТО. Преимуществом Североатлантического союза является 5 статья с полноценными гарантиями безопасности, где нападение на одного союзника будет нападением на всех. То есть, все за одного и один за всех.

Отметим! 16 февраля Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. В восьми разделах договоренности говорится, что Германия будет поддерживать развитие Сил обороны Украины в самых разных аспектах. Вечером того же дня подобное соглашение было подписано и с Францией.

Эммануэль Макрон отметил, что готов делать больше, даже если придется выходить из зоны комфорта.