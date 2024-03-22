Стефанішина відповіла на ідею “гібридного” вступу України в НАТО

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина натякнула, що у Києві не обговорюють гіпотетичні варіанти "гібридного" вступу України в НАТО, та що поки серед союзників загалом немає готовності обговорювати питання якихось гарантій для України саме на майданчику Альянсу.
Як в Україні коментують ідею “гібридного” вступу України в НАТО
Про це Ольга Стефанішина сказала під час дискусії на Київському безпековому форумі. Стефанішиній нагадали про різні ідеї гібридного вступу України у НАТО, як "вступ частинами", які озвучувалися у тому числі колишнім генсеком Андерсом фог Расмуссеном, та запитали, чи Київ гіпотетично допускає такі сценарії.
Вона продовжила, що при цьому і самі союзники не бачать НАТО як майданчик, на якому можуть бути дискусії щодо безпекових гарантій для України.
Гарантії безпеки
Україна підписала низку безпекових угод з багатьма країнами Північноамериканського Альянсу. Як зазначив Єнс Столтенберг, він лише вітає такі договори, однак вони не можуть замінити повноцінне членство у НАТО. Перевагою Альянсу є 5 стаття з повноцінними гарантіями безпеки, де напад на одного союзника буде нападом на всіх. Тобто усі за одного й один за всіх.
Зазначимо! 16 лютого Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про гарантії безпеки. У восьми розділах домовленості мовиться, що Німеччина підтримуватиме розвиток Сил оборони України у найрізноманітніших аспектах. Увечері того ж дня подібну угоду підписали й з Францією.
Емануель Макрон наголосив на тому, що готовий робити більше, навіть якщо доведеться виходити із зони комфорту.
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