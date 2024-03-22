Стефанішина відповіла на ідею “гібридного” вступу України в НАТО

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина натякнула, що у Києві не обговорюють гіпотетичні варіанти "гібридного" вступу України в НАТО, та що поки серед союзників загалом немає готовності обговорювати питання якихось гарантій для України саме на майданчику Альянсу.

Як в Україні коментують ідею “гібридного” вступу України в НАТО

Про це Ольга Стефанішина сказала під час дискусії на Київському безпековому форумі. Стефанішиній нагадали про різні ідеї гібридного вступу України у НАТО, як "вступ частинами", які озвучувалися у тому числі колишнім генсеком Андерсом фог Расмуссеном, та запитали, чи Київ гіпотетично допускає такі сценарії.

Ми мислимо категоріями, що ми робимо все, що дозволяє нам вижити. Тому розводити теоретичні дискусії, як могло б бути, якби НАТО раптом прийняв би рішення, що нас приймають, і у яких би формах це відбувалося — у нас навіть немає часу, можливості і бажання про це говорити, — відповіла Ольга Стефанішина. Поширити

Вона продовжила, що при цьому і самі союзники не бачать НАТО як майданчик, на якому можуть бути дискусії щодо безпекових гарантій для України.

Щоб ця дискусія відбулась — потрібне знов таки юридичне рішення, тому що в НАТО будь-яке рішення відбувається за відповідними процедурами… І союзники мають побачити НАТО як майданчик, на якому буде відбуватися такий діалог. Вони мають ухвалити рішення, що Україна у будь-якому випадку буде країною, на яку буде розповсюджуватися стаття 5 Вашингтонського договору. І вже після цього обговорюються різні формати... Рішення зараз немає, — зазначила віцепрем’єрка. Поширити

Гарантії безпеки

Україна підписала низку безпекових угод з багатьма країнами Північноамериканського Альянсу. Як зазначив Єнс Столтенберг, він лише вітає такі договори, однак вони не можуть замінити повноцінне членство у НАТО. Перевагою Альянсу є 5 стаття з повноцінними гарантіями безпеки, де напад на одного союзника буде нападом на всіх. Тобто усі за одного й один за всіх.

Зазначимо! 16 лютого Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про гарантії безпеки. У восьми розділах домовленості мовиться, що Німеччина підтримуватиме розвиток Сил оборони України у найрізноманітніших аспектах. Увечері того ж дня подібну угоду підписали й з Францією.

Емануель Макрон наголосив на тому, що готовий робити більше, навіть якщо доведеться виходити із зони комфорту.