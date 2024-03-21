Журналісти видання SEMAFOR зазначають, що вже незабаром НАТО, ймовірно, доведеться частково компенсувати скорочення або відсутність допомоги Україні з боку США у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
Як НАТО може компенсувати Україні скорочення допомоги від США
У матеріалі видання із посиланням на західних посадовців зазначається, що у штаб-квартирі НАТО проходять переговори щодо того, щоб Альянс взяв на себе частину забов’язань Білого дому та Пентагону з допомоги України.
Підкреслюється, що відповідні перемовини повинні завершитись до липня, коли у Вашингтоні відбудеться саміт Альянсу.
Що кажуть у США та ЄС
Глава Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив:
У той же час, за словами одного з високопоставлених європейських дипломатів, у НАТО занепокоєні ймовірною заміною Ллойда Остіна на посту глави Пентагону у разі перемоги на виборах Дональда Трампа.
Своєю чергою в одному з інтерв'ю міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що союзникам потрібно організувати всю допомогу, яку вони можуть надати Україні. На її думку, НАТО "дуже добре підходить для цього".
За його словами, усилля з посилення ролі НАТО в підтримці України зіткнуться з труднощами, адже до альянсу входять такі країни, як Угорщина, яка постійно утримується від участі Європи щодо надання допомоги Україні.
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