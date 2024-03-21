Журналісти видання SEMAFOR зазначають , що вже незабаром НАТО, ймовірно, доведеться частково компенсувати скорочення або відсутність допомоги Україні з боку США у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Як НАТО може компенсувати Україні скорочення допомоги від США

У матеріалі видання із посиланням на західних посадовців зазначається, що у штаб-квартирі НАТО проходять переговори щодо того, щоб Альянс взяв на себе частину забов’язань Білого дому та Пентагону з допомоги України.

Підкреслюється, що відповідні перемовини повинні завершитись до липня, коли у Вашингтоні відбудеться саміт Альянсу.

Переговори частково зумовлені побоюваннями щодо повернення Трампа на посаду президента. Європейські чиновники добре пам'ятають попередній термін Трампа, під час якого він неодноразово ставив під сумнів цінність НАТО. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Трамп заявив, що якби він був на посаді, то поклав би край конфлікту протягом 24 годин, не пропонуючи деталей, але аналітики припускають, що він був би більш схильний до поступок щодо української території, ніж президент США Джо Байден, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Що кажуть у США та ЄС

Глава Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив:

Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити виконання завдань, пов'язаних з Україною. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що ми можемо надати Україні допомогу в галузі безпеки, необхідну їй для досягнення успіху сьогодні, а також у найближчій і середньостроковій перспективі. Поширити

У той же час, за словами одного з високопоставлених європейських дипломатів, у НАТО занепокоєні ймовірною заміною Ллойда Остіна на посту глави Пентагону у разі перемоги на виборах Дональда Трампа.

Були розмови про те, як скоординувати надійну структуру для захисту допомоги і пожертвувань Україні від зміни політичних вітрів, — пояснює співрозмовник видання. Поширити

Своєю чергою в одному з інтерв'ю міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що союзникам потрібно організувати всю допомогу, яку вони можуть надати Україні. На її думку, НАТО "дуже добре підходить для цього".

Є певні речі, які можемо зробити лише ми. Але коли справа доходить до організації зустрічей на вищому рівні, безумовно, є багато прикладів того, як європейці впоралися з цим завданням, — підкреслив колишній виконуючий обов'язки старшого директора з питань Європи і Росії в Раді національної безпеки США Ерік Чіарамелла. Поширити

За його словами, усилля з посилення ролі НАТО в підтримці України зіткнуться з труднощами, адже до альянсу входять такі країни, як Угорщина, яка постійно утримується від участі Європи щодо надання допомоги Україні.