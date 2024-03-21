Журналисты издания SEMAFOR отмечают , что уже скоро НАТО, вероятно, придется частично компенсировать сокращение или отсутствие помощи Украине со стороны США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Как НАТО может компенсировать Украине сокращение помощи от США

В материале издания со ссылкой на западных чиновников отмечается, что в штаб-квартире НАТО проходят переговоры о том, чтобы Североатлантический союз взял на себя часть обязательств Белого дома и Пентагона с помощью Украины.

Подчеркивается, что соответствующие переговоры должны быть завершены до июля, когда в Вашингтоне состоится саммит Альянса.

Переговоры частично обусловлены опасениями по возвращению Трампа на пост президента. Европейские чиновники хорошо помнят предыдущий термин Трампа, во время которого он неоднократно подвергал сомнению ценность НАТО. После вторжения России в Украину в 2022 году Трамп заявил, что будь он на должности, то положил бы конец конфликту в течение 24 часов, не предлагая деталей, но аналитики предполагают, что он был бы более склонен к уступкам относительно украинской территории, чем президент США. Джо Байден, — отмечают авторы материала. Поделиться

Что говорят в США и ЕС

Глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы журналистов, отметил:

Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить выполнение задач, связанных с Украиной. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы можем предоставить Украине помощь в области безопасности, необходимую ей для успеха сегодня, а также в ближайшей и среднесрочной перспективе. Поделиться

В то же время, по словам одного из высокопоставленных европейских дипломатов, в НАТО обеспокоены вероятной заменой Ллойда Остина на посту главы Пентагона в случае победы на выборах Дональда Трампа.

Были разговоры о том, как скоординировать надежную структуру для защиты помощи и пожертвований Украине от смены политических ветров, — объясняет источник. Поделиться

В свою очередь, в одном из интервью министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что союзникам нужно организовать всю помощь, которую они могут оказать Украине. По ее мнению, НАТО "отлично подходит для этого".

Есть некоторые вещи, которые можем сделать только мы. Но когда дело доходит до организации встреч на высшем уровне, безусловно, есть много примеров того, как европейцы справились с этой задачей, — подчеркнул бывший исполняющий обязанности старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности США Эрик Чиарамелла. Поделиться

По его словам, усилия по усилению роли НАТО в поддержке Украины столкнутся с трудностями, ведь в альянс входят такие страны как Венгрия, которая постоянно воздерживается от участия Европы по оказанию помощи Украине.