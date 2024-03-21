Журналисты издания SEMAFOR отмечают , что уже скоро НАТО, вероятно, придется частично компенсировать сокращение или отсутствие помощи Украине со стороны США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Как НАТО может компенсировать Украине сокращение помощи от США
В материале издания со ссылкой на западных чиновников отмечается, что в штаб-квартире НАТО проходят переговоры о том, чтобы Североатлантический союз взял на себя часть обязательств Белого дома и Пентагона с помощью Украины.
Подчеркивается, что соответствующие переговоры должны быть завершены до июля, когда в Вашингтоне состоится саммит Альянса.
Что говорят в США и ЕС
Глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы журналистов, отметил:
В то же время, по словам одного из высокопоставленных европейских дипломатов, в НАТО обеспокоены вероятной заменой Ллойда Остина на посту главы Пентагона в случае победы на выборах Дональда Трампа.
В свою очередь, в одном из интервью министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что союзникам нужно организовать всю помощь, которую они могут оказать Украине. По ее мнению, НАТО "отлично подходит для этого".
По его словам, усилия по усилению роли НАТО в поддержке Украины столкнутся с трудностями, ведь в альянс входят такие страны как Венгрия, которая постоянно воздерживается от участия Европы по оказанию помощи Украине.
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