У НАТО оцінили свою готовність до війни з Росією

Як заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, станом на сьогодні Альянс готовий до можливого воєнного конфлікту з Росією.

НАТО зможе дати відсіч РФ у разі війни

Як зазначає Роб Бауер, члени блоку усвідомили зміну безпекової ситуації ще 10 років тому, коли Росія окупувала український Крим.

Що також важливо розуміти, у 2019 році країни НАТО почали повертатися до колективної безпеки:

Вони не лише змінили оборонну стратегію, а й також операційне планування, сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.

Ба більше, в НАТО нарешті зрозуміли, що за умов повернення до колективної безпеки час не на їхньому боці.

Тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася. Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання — бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього. Роб Бауер Голова Військового комітету НАТО

НАТО розширює свою зону впливу

Як зазначає Роб Бауер, протягом останніх 8 років сили блоку стрімко розширювали свою присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни — у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.

Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю з батальйон, які в разі необхідності можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо, — пояснив предстанвик НАТО. Поширити

Він також звернув увагу на те, що сучасна війна змогла перейти в інший вимір.

Насамперед йдеться про кіберпростір, інфополе та космос.