У НАТО оцінили свою готовність до війни з Росією

Як заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, станом на сьогодні Альянс готовий до можливого воєнного конфлікту з Росією.
НАТО зможе дати відсіч РФ у разі війни
Як зазначає Роб Бауер, члени блоку усвідомили зміну безпекової ситуації ще 10 років тому, коли Росія окупувала український Крим.
Що також важливо розуміти, у 2019 році країни НАТО почали повертатися до колективної безпеки:
Вони не лише змінили оборонну стратегію, а й також операційне планування, сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.
Ба більше, в НАТО нарешті зрозуміли, що за умов повернення до колективної безпеки час не на їхньому боці.
НАТО розширює свою зону впливу
Як зазначає Роб Бауер, протягом останніх 8 років сили блоку стрімко розширювали свою присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни — у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.
Він також звернув увагу на те, що сучасна війна змогла перейти в інший вимір.
Насамперед йдеться про кіберпростір, інфополе та космос.
Ба більше, РФ намагається посилити свій вплив в Арктиці, на заході Атлантичного океану, в Африці, Середземномор’ї, Чорному морі.
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