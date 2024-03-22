У НАТО оцінили свою готовність до війни з Росією
Категорія
Світ
Дата публікації

У НАТО оцінили свою готовність до війни з Росією

танк НАТО
Джерело:  АрміяInform

Як заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, станом на сьогодні Альянс готовий до можливого воєнного конфлікту з Росією.

НАТО зможе дати відсіч РФ у разі війни

Як зазначає Роб Бауер, члени блоку усвідомили зміну безпекової ситуації ще 10 років тому, коли Росія окупувала український Крим.

Що також важливо розуміти, у 2019 році країни НАТО почали повертатися до колективної безпеки:

Вони не лише змінили оборонну стратегію, а й також операційне планування, сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.

Ба більше, в НАТО нарешті зрозуміли, що за умов повернення до колективної безпеки час не на їхньому боці.

Тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася. Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання — бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього.

Роб Бауер

Роб Бауер

Голова Військового комітету НАТО

НАТО розширює свою зону впливу

Як зазначає Роб Бауер, протягом останніх 8 років сили блоку стрімко розширювали свою присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни — у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.

Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю з батальйон, які в разі необхідності можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо, — пояснив предстанвик НАТО.

Він також звернув увагу на те, що сучасна війна змогла перейти в інший вимір.

Насамперед йдеться про кіберпростір, інфополе та космос.

Ба більше, РФ намагається посилити свій вплив в Арктиці, на заході Атлантичного океану, в Африці, Середземномор’ї, Чорному морі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський провів зустріч з головою військового комітету НАТО. Що обговорили
Олександр Сирський
сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У НАТО радять Україні провести додаткову мобілізацію
Роб Бауер
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО може компенсувати відсутність допомоги з боку США
Україна та НАТО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?