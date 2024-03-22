В НАТО оценили свою готовность к войне с Россией

Как заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, по состоянию на сегодняшний день Альянс готов к возможному военному конфликту с Россией.

НАТО сможет дать отпор РФ в случае войны

Как отмечает Роб Бауэр, члены блока осознали изменение ситуации в безопасности еще 10 лет назад, когда Россия оккупировала украинский Крым.

Что также важно понимать, в 2019 г. страны НАТО начали возвращаться к коллективной безопасности

Они не только изменили оборонную стратегию, но и операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

Более того, в НАТО наконец-то поняли, что при возвращении к коллективной безопасности время не на их стороне.

Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась. Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего. Роб Бауэр Глава Военного комитета НАТО

НАТО расширяет свою зону влияния

Как отмечает Роб Бауэр, за последние 8 лет силы блока стремительно расширяли свое присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны — в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью с батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно, — объяснил представитель НАТО. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что современная война смогла перейти в другое измерение.

В первую очередь речь идет о киберпространстве, инфополе и космосе.