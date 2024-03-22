В НАТО оценили свою готовность к войне с Россией

Как заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, по состоянию на сегодняшний день Альянс готов к возможному военному конфликту с Россией.
НАТО сможет дать отпор РФ в случае войны
Как отмечает Роб Бауэр, члены блока осознали изменение ситуации в безопасности еще 10 лет назад, когда Россия оккупировала украинский Крым.
Что также важно понимать, в 2019 г. страны НАТО начали возвращаться к коллективной безопасности
Они не только изменили оборонную стратегию, но и операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.
Более того, в НАТО наконец-то поняли, что при возвращении к коллективной безопасности время не на их стороне.
НАТО расширяет свою зону влияния
Как отмечает Роб Бауэр, за последние 8 лет силы блока стремительно расширяли свое присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны — в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.
Он также обратил внимание на то, что современная война смогла перейти в другое измерение.
В первую очередь речь идет о киберпространстве, инфополе и космосе.
Более того, РФ пытается усилить свое влияние в Арктике, на западе Атлантического океана, в Африке, Средиземноморье, Черном море.
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