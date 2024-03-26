За словами колишнього командувача армії США у Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, ймовірна перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США не обіцяє Україні нічого гарного.
Як перемога Трампа може вплинути на шанси України виграти розв’язану РФ війну
За його словами, наразі багато європейських партнерів стурбовані ймовірною перемогою Трампа на виборах у США, адже він проявляє неповагу до міжнародного права і послаблює єдність партнерів по НАТО.
Хто найбільш сильно програє у разі перемоги РФ в Україні
Генерал у відставці зазначив, що у разі перемоги Росії найбільшим невдахою після України виявиться Німеччина.
Це зруйнує довіру до країни, зробить її заручником російської ядерної загрози. Крім того, Німеччина знову матиме мільйони біженців.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-