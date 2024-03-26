Як перемога Трампа на виборах у США може вплинути на ситуацію в Україні — відповідь Годжеса
Категорія
Політика
Дата публікації

Як перемога Трампа на виборах у США може вплинути на ситуацію в Україні — відповідь Годжеса

Дональд Трамп
Джерело:  BBC

За словами колишнього командувача армії США у Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, ймовірна перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США не обіцяє Україні нічого гарного. 

Як перемога Трампа може вплинути на шанси України виграти розв’язану РФ війну

Якби ми вже знали, хто буде наступним президентом, ми б були Росією. Але ми не знаємо, хто буде президентом. Я сподіваюся, що Байдена переоберуть не тому, що я підтримую всю його політику, а тому, що, на мою думку, адміністрація Трампа буде жахливою для Америки і нашої демократії, — зазначив Годжес.

За його словами, наразі багато європейських партнерів стурбовані ймовірною перемогою Трампа на виборах у США, адже він проявляє неповагу до міжнародного права і послаблює єдність партнерів по НАТО.

Але, дивіться, Україна — суверенна держава. Німеччина, Велика Британія, Франція — це все суверенні держави. І вони здатні на більше. Якщо скласти об’єднані економіки всього ЄС, це затьмарить те, що має Росія. Населення, економічний потенціал і набагато кращі об’єднані війська. Навіть якщо Сполучені Штати не зроблять того, що вони повинні зробити в наших власних інтересах, адже в наших інтересах перемога України. Якщо ми цього не зробимо, загроза для Європи буде ще гіршою. Тому європейцям доведеться взятися до роботи, серйозно поставитися до того, щоб допомогти Україні перемогти Росію, — пояснює Годжес.

Хто найбільш сильно програє у разі перемоги РФ в Україні

Генерал у відставці зазначив, що у разі перемоги Росії найбільшим невдахою після України виявиться Німеччина.

Це зруйнує довіру до країни, зробить її заручником російської ядерної загрози. Крім того, Німеччина знову матиме мільйони біженців.

В інтересах Німеччини, щоб Україна перемогла Росію. Тож ми всі маємо зробити все можливе, щоб це сталося. Це не благодійність для України, це в наших інтересах, — зазначив Годжес.

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