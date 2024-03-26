Але, дивіться, Україна — суверенна держава. Німеччина, Велика Британія, Франція — це все суверенні держави. І вони здатні на більше. Якщо скласти об’єднані економіки всього ЄС, це затьмарить те, що має Росія. Населення, економічний потенціал і набагато кращі об’єднані війська. Навіть якщо Сполучені Штати не зроблять того, що вони повинні зробити в наших власних інтересах, адже в наших інтересах перемога України. Якщо ми цього не зробимо, загроза для Європи буде ще гіршою. Тому європейцям доведеться взятися до роботи, серйозно поставитися до того, щоб допомогти Україні перемогти Росію, — пояснює Годжес.