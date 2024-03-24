Помощь Украине. Конгресс США может проголосовать за соответствующий законопроект в апреле

Глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол заявил, что спикер Майк Джонсон намерен вынести голосование законопроект, предусматривающий помощь для Украины, после Пасхи.

Конгресс США проголосует за помощь Украине в апреле

Ремпубликанцы надеются, что законопроект о помощи Украине вынесут на голосование уже в апреле этого года.

Об этом Маккол сказал в программе Face the Nation американского телеканала CBS News.

Джонсон намерен вынести законопроект с помощью для Украины на рассмотрение после Пасхи (31 марта — ред.), и мы работаем над этим законопроектом. Майкл Маккол Американский политик

На вопрос журналистки, может ли это произойти уже 9 апреля, он ответил, что хотел бы, чтобы этот законопроект проголосовали «как можно скорее».

Ситуация в Украине очень тяжелая. Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, и позволим Путину завладеть Украиной, Молдовой и Грузией, это ослабит США.

По его словам, спикер Джонсон понимает вопросы нацбезопасности, и он знает, насколько этот законопроект важен.

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в 95 млрд долл, 60 млрд из которых — для Киева. Поделиться

Теперь документ должен быть одобрен в Палате представителей, прежде чем его направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Байден снова призвал Палату представителей срочно одобрить помощь Украине

Я хочу четко заявить, что работа Конгресса не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании, — подчеркнул Байден. Поделиться

Американский лидер отметил, что подписанный им двухпартийный проект по финансированию правительства продолжает работу правительства, инвестирует в американский народ, укрепляет экономику и национальную безопасность.