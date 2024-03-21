Представители Демократической партии в Конгрессе США готовы поддержать вариант предоставления помощи Украине в кредит для разблокирования этого вопроса.

В Конгрессе США могут одобрить вариант с кредитованием помощи Украине

Демократы помогают Украине. Неважно, назовете ли вы это кредитом или иначе, но выделите им ресурсы. Вы должны оказать им помощь. Так что если это будет кредит, то это помощь, если это будет пакет помощи без каких-либо требований, это все равно помощь, — заявил член Палаты представителей от Демократической партии Бенни Томпсон. Поделиться

По словам сенатора от демократической партии Элизабет Уоррен, Украина отчаянно нуждается в финансировании помощи и в Конгрессе пытаются найти любой способ ее предоставить.

Если есть способ организовать выделение денег Украине таким образом, чтобы получить голоса республиканцев, я, конечно, внимательно посмотрю на это, — отметила Уоррен. Поделиться

Однако среди представителей Демократической партии есть и противники такого варианта.

Не забывайте, что и Израилю, и Украине, особенно Украине, приходится занимать много денег, чтобы справиться с этой войной. Так что если вы собираетесь ухудшить их кредитоспособность — а кредитный рейтинг Израиля снизился — это вредит вашему союзнику, при этом делая вид, что вы ему помогаете. Это не очень хорошие изменения, — предупредил демократ из Палаты представителей Брэд Шерман. Поделиться

Какие варианты США предлагают для помощи Украине

США предложили партнерам по G7 создать спецфонд с целью выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов и обеспечением за счет доходов от замороженных активов РФ.

По словам источников, знакомых с планом, предлагается объединить 280 миллиардов долларов активов Центрального банка России, замороженных странами G7 и Европейским Союзом, в специальный фонд (SPV). Прибыли от этого фонда будут обеспечивать так называемые "облигации свободы".

По словам одного из источников, эти усилия могут генерировать гораздо больше 50 миллиардов долларов.

Некоторые страны ЕС, в частности, Эстония, призвали союзников действовать более решительно и конфисковать активы полностью.