Представители Демократической партии в Конгрессе США готовы поддержать вариант предоставления помощи Украине в кредит для разблокирования этого вопроса.
В Конгрессе США могут одобрить вариант с кредитованием помощи Украине
По словам сенатора от демократической партии Элизабет Уоррен, Украина отчаянно нуждается в финансировании помощи и в Конгрессе пытаются найти любой способ ее предоставить.
Однако среди представителей Демократической партии есть и противники такого варианта.
Какие варианты США предлагают для помощи Украине
США предложили партнерам по G7 создать спецфонд с целью выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов и обеспечением за счет доходов от замороженных активов РФ.
По словам источников, знакомых с планом, предлагается объединить 280 миллиардов долларов активов Центрального банка России, замороженных странами G7 и Европейским Союзом, в специальный фонд (SPV). Прибыли от этого фонда будут обеспечивать так называемые "облигации свободы".
По словам одного из источников, эти усилия могут генерировать гораздо больше 50 миллиардов долларов.
Некоторые страны ЕС, в частности, Эстония, призвали союзников действовать более решительно и конфисковать активы полностью.
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