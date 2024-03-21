Представники Демократичної партії у Конгресі США готові підтримати варіант надання допомоги Україні у кредит заради розблокування цього питання.

У Конгресі США можуть схвалити варіант із кредитуванням допомоги Україні

Демократи підтримують допомогу Україні. Неважливо, чи назвете ви це кредитом чи якось інакше, але виділіть їм ресурси. Ви повинні надати їм допомогу. Тож якщо це буде кредит, то це допомога, якщо це буде пакет допомоги без будь-яких вимог, то це все одно допомога, — заявив член Палати представників від Демократичної партії Бенні Томпсон. Поширити

За словами сенатора від демократичної партії Елізабет Уоррен, Україна наразі відчайдушно потребує фінансування допомоги і у Конгресі намагаються знайти будь-який спосіб її надати.

Якщо є спосіб організувати виділення грошей Україні таким чином, щоб отримати голоси республіканців, то я, звісно, уважно подивлюсь на це, — зазначила Уоррен. Поширити

Однак серед представників Демократичної партії є і противники такого варіанту.

Не забувайте, що і Ізраїлю, і Україні — особливо Україні — доводиться позичати багато грошей, щоб впоратися з цією війною. Так що якщо ви збираєтеся погіршити їхню кредитоспроможність — а кредитний рейтинг Ізраїлю знизився — це шкодить вашому союзнику, при цьому вдаючи, що ви йому допомагаєте. Тож це не дуже хороші зміни, — попередив демократ з Палати представників Бред Шерман. Поширити

Які варіанти США пропонують для допомоги Україні

США запропонували партнерам з G7 створити спецфонд із метою випуску облігацій на суму щонайменше 50 мільярдів доларів та забезпеченням за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

За словами джерел, знайомих із планом, пропонується об'єднати 280 мільярдів доларів активів Центрального банку Росії, які були заморожені країнами G7 та Європейським Союзом, у спеціальний фонд (SPV). Прибутки від цього фонду забезпечуватимуть так звані "облігації свободи".

За словами одного з джерел, ці зусилля можуть генерувати значно більше 50 мільярдів доларів.

Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників діяти більш рішуче та конфіскувати активи повністю.