Представники Демократичної партії у Конгресі США готові підтримати варіант надання допомоги Україні у кредит заради розблокування цього питання.
У Конгресі США можуть схвалити варіант із кредитуванням допомоги Україні
За словами сенатора від демократичної партії Елізабет Уоррен, Україна наразі відчайдушно потребує фінансування допомоги і у Конгресі намагаються знайти будь-який спосіб її надати.
Однак серед представників Демократичної партії є і противники такого варіанту.
Які варіанти США пропонують для допомоги Україні
США запропонували партнерам з G7 створити спецфонд із метою випуску облігацій на суму щонайменше 50 мільярдів доларів та забезпеченням за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
За словами джерел, знайомих із планом, пропонується об'єднати 280 мільярдів доларів активів Центрального банку Росії, які були заморожені країнами G7 та Європейським Союзом, у спеціальний фонд (SPV). Прибутки від цього фонду забезпечуватимуть так звані "облігації свободи".
За словами одного з джерел, ці зусилля можуть генерувати значно більше 50 мільярдів доларів.
Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників діяти більш рішуче та конфіскувати активи повністю.
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