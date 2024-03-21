У США заявили про завершення погодження бюджету. На черзі пакет допомоги Україні

Пріоритетом Конгресу є погодження бюджету уряду США на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом.

У США пообіцяли не затягувати з допомогою України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає пріоритетним завданням Конгресу схвалення бюджету уряду на 2024 рік у розмірі 1,2 трильйона дол, адже опівночі 22 березня закінчиться тимчасове фінансування низки ключових урядових установ.

Водночас Джонсон пообіцяв, що після бюджетного питання Палата зверне увагу на законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

За словами спікера, бюджет уже на фінішній прямій. Залишилося проголосувати за нього.

Наразі текст законопроєкту про бюджет неоприлюднений, хоч це планували зробити ще напередодні. Пакет, який, як очікується, ухвалять, стане завершенням роботи Конгресу США над законопроєктами про витрати на рік — майже через шість місяців після початку фінансового року, — заявив Джонсон. Поширити

Бюджет розбили на два пакети, другий з яких більший і включає близько 886 мільярдів дол на оборону, що на 3% більше, ніж у минулому році. Законопроєкт також передбачає фінансування міністерства внутрішньої безпеки, охорони здоров’я та соціальних служб, праці тощо.

Допомога США для України

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення 106 млрд дол, із яких понад 61 мільярд дол передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, мав містити вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на 95,34 млрд дол, з яких 61 млрд дол — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.