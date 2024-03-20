За словами речника Міноборони США, генерала Патріка Райдера, через затримку допомоги Україні від Вашингтону ризики подальшого погіршення ситуації на полі бою зростають щодня.

У Пентагоні стурбовані затримкою допомоги Україні з боку США

Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня, — зазначив Райдер. Поширити

Він підкреслив, що у боротьбі із кремлівською імперською агресією українські військові показали себе дуже мужніми сміливими та інноваційними.

Воїни продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії, попри досягнення певних поступових успіхів окупантів. Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію, — підкреслив речник Пентагону. Поширити

Що відомо про поточну ситуацію на фронті в Україні

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом 19 березня окупаційна армія РФ проводила безуспішні атаки поблизу Куп'янська та Кремінної.

За інформацією Генштабу ЗСУ, було відбито ворожі атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на захід від Кремінної в районі Тернів;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Наразі, за інформацією аналітиків та військових, злочинна армія РФ зосередила в районі Куп’янська близько 80 тис особового складу.

Російським окупантам також не вдалось просунутись в районі Бахмута на Донеччині.

Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої:

західніше Бахмута в районі Іванівського

на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки, Предтечиного та Білої Гори.

Російські блогери зазначили, що українські війська зберігають позиції на західній околиці Івановського і що в населеному пункті продовжуються запеклі бої.

При цьому, за твердженнями росіян, окупанти посилюють атаки в районі Бердичів, на північ від Орлівки та північний захід від Авдіївки, та Тоненького, на південь від Орлівки та захід від Авдіївки).

Відео з геолокацією, опубліковане 19 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на північно-західну околицю Первомайської дамби в Первомайському, на південний захід від Авдіївки.

Російські та українські джерела повідомили про бої, що продовжуються, на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського і Невельського.

Росіяни заявляють про важкі бої в районі Красногорівки, на захід від Донецька.

Українські та російські джерела повідомили про продовження бойових дій:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

Також російські та українські джерела повідомляли про бої:

на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського;

на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.

На півдні, як зазначають в ISW, бойові дії протягом 19 березня тривали на заході Запорізької області, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Зокрема, позиційні бої точаться поблизу Роботиного та Вербового.

У Херсонській області продовжуються бої на лівому березі Дніпра в районі Кринок.

За словами російського військового блогера, невелика кількість українських сил залишається в Кринках і більшість українських сил на східному березі Херсонської області утримують позиції на захід від населеного пункту в прибережних і лісових районах.

Російські блогери стверджували, що українські війська продовжують діяти у дачних масивах біля Антонівського мосту, на північ Олешок.