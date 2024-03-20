За словами речника Міноборони США, генерала Патріка Райдера, через затримку допомоги Україні від Вашингтону ризики подальшого погіршення ситуації на полі бою зростають щодня.
У Пентагоні стурбовані затримкою допомоги Україні з боку США
Він підкреслив, що у боротьбі із кремлівською імперською агресією українські військові показали себе дуже мужніми сміливими та інноваційними.
Що відомо про поточну ситуацію на фронті в Україні
За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом 19 березня окупаційна армія РФ проводила безуспішні атаки поблизу Куп'янська та Кремінної.
За інформацією Генштабу ЗСУ, було відбито ворожі атаки:
на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;
на захід від Кремінної в районі Тернів;
на південь від Кремінної в районі Білогорівки.
Наразі, за інформацією аналітиків та військових, злочинна армія РФ зосередила в районі Куп’янська близько 80 тис особового складу.
Російським окупантам також не вдалось просунутись в районі Бахмута на Донеччині.
Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої:
західніше Бахмута в районі Іванівського
на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки, Предтечиного та Білої Гори.
Російські блогери зазначили, що українські війська зберігають позиції на західній околиці Івановського і що в населеному пункті продовжуються запеклі бої.
При цьому, за твердженнями росіян, окупанти посилюють атаки в районі Бердичів, на північ від Орлівки та північний захід від Авдіївки, та Тоненького, на південь від Орлівки та захід від Авдіївки).
Відео з геолокацією, опубліковане 19 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на північно-західну околицю Первомайської дамби в Первомайському, на південний захід від Авдіївки.
Російські та українські джерела повідомили про бої, що продовжуються, на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського і Невельського.
Росіяни заявляють про важкі бої в районі Красногорівки, на захід від Донецька.
Українські та російські джерела повідомили про продовження бойових дій:
на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;
на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.
Також російські та українські джерела повідомляли про бої:
на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського;
на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.
На півдні, як зазначають в ISW, бойові дії протягом 19 березня тривали на заході Запорізької області, однак без підтверджених змін лінії фронту.
Зокрема, позиційні бої точаться поблизу Роботиного та Вербового.
У Херсонській області продовжуються бої на лівому березі Дніпра в районі Кринок.
За словами російського військового блогера, невелика кількість українських сил залишається в Кринках і більшість українських сил на східному березі Херсонської області утримують позиції на захід від населеного пункту в прибережних і лісових районах.
Російські блогери стверджували, що українські війська продовжують діяти у дачних масивах біля Антонівського мосту, на північ Олешок.
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