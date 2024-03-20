По словам спикера Минобороны США, генерала Патрика Райдера, из-за задержки помощи Украине от Вашингтона риски дальнейшего ухудшения ситуации на поле боя растут каждый день.
В Пентагоне озабочены задержкой помощи Украине со стороны США
Он подчеркнул, что в борьбе с кремлевской имперской агрессией украинские военные показали себя очень мужественными и инновационными.
Что известно о текущей ситуации на фронте в Украине
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 19 марта оккупационная армия РФ проводила безуспешные атаки вблизи Купянска и Кременной.
По информации Генштаба ВСУ, были отражены вражеские атаки:
северо-восточнее Купянска в районе Синковки;
к западу от Кременной в районе Тернов;
к югу от Кременной в районе Белогоровки.
По информации аналитиков и военных, преступная армия РФ сосредоточила в районе Купянска около 80 тыс личного состава.
Российским оккупантам также не удалось продвинуться в районе Бахмута Донецкой области.
Украинские и российские источники сообщили о позиционных боях:
западнее Бахмута в районе Ивановского
юго-западнее Бахмута в районе Андреевки, Клещиевки, Предтечино и Белой Горы.
Российские блоггеры отметили, что украинские войска сохраняют позиции на западной окраине Ивановского и что в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои.
При этом, по утверждениям россиян, оккупанты усиливают атаки в районе Бердичев, к северу от Орловки и северо-западу от Авдеевки, и Тоненького, к югу от Орловки и к западу от Авдеевки).
Видео с геолокацией, опубликованное 19 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись на северо-западную окраину Первомайской дамбы в Первомайском, юго-западнее Авдеевки.
Российские и украинские источники сообщили о продолжающихся боях к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.
Россияне заявляют о тяжелых боях в районе Красногоровки, к западу от Донецка.
Украинские и российские источники сообщили о продолжении боевых действий:
к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки.
Также российские и украинские источники сообщали о боях:
к югу от Великой Новоселки близ Старомайорского;
юго-западнее Великой Новоселки близ Приютного.
На юге, как отмечают в ISW, боевые действия 19 марта продолжались на западе Запорожской области, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
В частности, позиционные бои ведутся вблизи Роботиного и Вербового.
В Херсонской области продолжаются бои на левом берегу Днепра в районе Крынок.
По словам российского военного блоггера, небольшое количество украинских сил остается в Крынках и большинство украинских сил на восточном берегу Херсонской области удерживают позиции к западу от населенного пункта в прибрежных и лесных районах.
Российские блоггеры утверждали, что украинские войска продолжают действовать в дачных массивах возле Антоновского моста, на север Олешек.
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