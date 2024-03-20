В Пентагоне предупреждают об угрозе для Украины из-за задержки помощи от США
Категория
Политика
Дата публикации

В Пентагоне предупреждают об угрозе для Украины из-за задержки помощи от США

Патрик Райдер
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Источник:  Радио Свобода

По словам спикера Минобороны США, генерала Патрика Райдера, из-за задержки помощи Украине от Вашингтона риски дальнейшего ухудшения ситуации на поле боя растут каждый день.

В Пентагоне озабочены задержкой помощи Украине со стороны США

Конечно, задержки в получении Украиной того, что ей нужно, продолжают подвергать Украину повышенного риска. Мы полностью осознаем ужасаемость ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях. И поэтому опять же мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день, — отметил Райдер.

Он подчеркнул, что в борьбе с кремлевской имперской агрессией украинские военные показали себя очень мужественными и инновационными.

Воины продолжают держать рубеж на большей части передовой линии, несмотря на достижения определенных успехов окупантов. Но сейчас мы продолжаем видеть, как Украина удерживает позицию. Поэтому будем сосредоточены на поддержке Украины и том, чтобы Россия не могла захватить больше территории. И тогда, надеюсь, в будущем мы увидим, что Украина вернет свою территорию, — подчеркнул представитель Пентагона.

Что известно о текущей ситуации на фронте в Украине

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 19 марта оккупационная армия РФ проводила безуспешные атаки вблизи Купянска и Кременной.

По информации Генштаба ВСУ, были отражены вражеские атаки:

  • северо-восточнее Купянска в районе Синковки;

  • к западу от Кременной в районе Тернов;

  • к югу от Кременной в районе Белогоровки.

По информации аналитиков и военных, преступная армия РФ сосредоточила в районе Купянска около 80 тыс личного состава.

Российским оккупантам также не удалось продвинуться в районе Бахмута Донецкой области.

Украинские и российские источники сообщили о позиционных боях:

  • западнее Бахмута в районе Ивановского

  • юго-западнее Бахмута в районе Андреевки, Клещиевки, Предтечино и Белой Горы.

Российские блоггеры отметили, что украинские войска сохраняют позиции на западной окраине Ивановского и что в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои.

При этом, по утверждениям россиян, оккупанты усиливают атаки в районе Бердичев, к северу от Орловки и северо-западу от Авдеевки, и Тоненького, к югу от Орловки и к западу от Авдеевки).

Видео с геолокацией, опубликованное 19 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись на северо-западную окраину Первомайской дамбы в Первомайском, юго-западнее Авдеевки.

Российские и украинские источники сообщили о продолжающихся боях к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Россияне заявляют о тяжелых боях в районе Красногоровки, к западу от Донецка.

Украинские и российские источники сообщили о продолжении боевых действий:

  • к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

  • юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки.

Также российские и украинские источники сообщали о боях:

  • к югу от Великой Новоселки близ Старомайорского;

  • юго-западнее Великой Новоселки близ Приютного.

На юге, как отмечают в ISW, боевые действия 19 марта продолжались на западе Запорожской области, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

В частности, позиционные бои ведутся вблизи Роботиного и Вербового.

В Херсонской области продолжаются бои на левом берегу Днепра в районе Крынок.

По словам российского военного блоггера, небольшое количество украинских сил остается в Крынках и большинство украинских сил на восточном берегу Херсонской области удерживают позиции к западу от населенного пункта в прибрежных и лесных районах.

Российские блоггеры утверждали, что украинские войска продолжают действовать в дачных массивах возле Антоновского моста, на север Олешек.

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