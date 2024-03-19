Білий дім виступив проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що конгресменам слід схвалити додаткову допомогу Україні, а не обговорювати ідеї про надання цього фінансування в кредит.

Що відомо про ідею надання додаткової допомоги Україні в кредит

Ми бачимо, як Україна втрачає позиції на полі бою через бездіяльність Конгресу в останні кілька місяців. Тому єдиний правильний варіант — це дати Україні те, чого вона потребує: пакет додаткового фінансування, — сказала Жан-П'єр у вівторок на брифінгу, маючи на увазі варіант допомоги, який раніше схвалив Сенат США. Поширити

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем під час свого візиту до Києва заявив президенту України Володимиру Зеленському, що найімовірнішим способом надання американської допомоги є безвідсотковий кредит. Схожі ідеї озвучував раніше експрезидент США Дональд Трамп.

Сенат схвалив пакет екстрених витрат на суму $95 млрд у лютому. Пакет передбачає $60 млрд для допомоги Києву, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню і гуманітарної допомоги палестинцям у Газі.

Спікер палати представників Майк Джонсон, зі свого боку, відмовився розглядати документ, вимагаючи, щоб демократи спочатку підтримали жорсткі реформи в імміграційній політиці США.

Допомога Україні від США

У США вже кілька місяців не можуть надати фінансування нової допомоги Україні. Відповідний законопроект "застряг" у Конгресі.

Нещодавно Сенат США підтримав виділення на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню 95 млрд дол. З них понад 60 млрд дол передбачено для України.

Для того, щоб такий законопроект набув чинності, необхідно, щоб його підтримали у Палаті представників США.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити його на голосування. Він хоче, щоб допомогу Україні розглядали у прив'язці до грошей на захист кордонів від мігрантів.

При цьому республіканці Палати почали розробляти власний законопроект щодо допомоги Україні. Він передбачає виділення частини невоєнної допомоги у формі кредиту.

Також вчора сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Спікер Палати представників Майк Джонсон зараз шукає варіанти, як забезпечити ухвалення Конгресом нового пакету американської допомоги Україні. Варіантом може бути надання допомоги у вигляді безвідсоткового кредиту, а не у формі гранту, як це було раніше.