Згідно з даними видання Bild, офіційний Берлін розпочав процес замовлення у США 75 нових крилатих ракет JASSM-ER, якими можуть замінити Taurus.
Німеччина вже шукає заміну Taurus
Як вдалося дізнатися журналістам, ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі.
Окрім того, наголошується, що вона відбувається після того, як уряд Німеччини у 2022 році висловив зацікавленість уряду США в придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.
Закупівельна ціна за весь пакет становить понад 8 мільярдів євро.
Видання звертає увагу на те, що разом із F-35 замовили кілька ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", однак процес закупівлі JASSM затягнувся.
Також вдалося дізнатися, що офіційний контракт на закупівлю очікують восени цього року.
Що важливо розуміти, крилату ракету JASSM використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю.
6 років тому авіаударами США за допомогою JASSM було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Асада в Сирії.
Скандал навколо Taurus набирає обертів
Нещодавно стало відомо, що обговорення в німецькому Бундестазі щодо потенційної передачі ракет Taurus Україні може закінчитися розслідуванням щодо видачі таємниці проти учасників зустрічі.
Нагадаємо, інформацію про деталі обговорення опублікував портал T-Online.
Як відомо, німецький канцлер публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus — від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.
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