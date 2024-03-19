Bild дізналося про таємні перемовини Німеччини та США щодо Taurus
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Bild дізналося про таємні перемовини Німеччини та США щодо Taurus

Taurus
Джерело:  Bild

Згідно з даними видання Bild, офіційний Берлін розпочав процес замовлення у США 75 нових крилатих ракет JASSM-ER, якими можуть замінити Taurus.

Німеччина вже шукає заміну Taurus

Як вдалося дізнатися журналістам, ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі.

Окрім того, наголошується, що вона відбувається після того, як уряд Німеччини у 2022 році висловив зацікавленість уряду США в придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.

Закупівельна ціна за весь пакет становить понад 8 мільярдів євро.

Видання звертає увагу на те, що разом із F-35 замовили кілька ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", однак процес закупівлі JASSM затягнувся.

Також вдалося дізнатися, що офіційний контракт на закупівлю очікують восени цього року.

Що важливо розуміти, крилату ракету JASSM використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю.

6 років тому авіаударами США за допомогою JASSM було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Асада в Сирії.

Скандал навколо Taurus набирає обертів

Нещодавно стало відомо, що обговорення в німецькому Бундестазі щодо потенційної передачі ракет Taurus Україні може закінчитися розслідуванням щодо видачі таємниці проти учасників зустрічі.

Нагадаємо, інформацію про деталі обговорення опублікував портал T-Online.

Йдеться про доповідь генінспектора Бундесверу Карстена Броєра про особливості цілевказання для ракет Taurus, з якої стала зрозуміла реальна причина спротиву канцлера Олафа Шольца у питанні передачі цих ракет Україні.

Як відомо, німецький канцлер публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus — від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

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