Bild узнало о тайных переговорах Германии и США касательно ракет Taurus
Категория
Мир
Дата публикации

Bild узнало о тайных переговорах Германии и США касательно ракет Taurus

Bild узнало о тайных переговорах Германии и США касательно ракет Taurus
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Источник:  Bild

Согласно данным издания Bild, официальный Берлин приступил к процессу заказа в США 75 новых крылатых ракет JASSM-ER, которыми могут заменить Taurus.

Германия уже ищет замену Taurus

Как удалось узнать журналистам, эта закупка может заменить существующие ракеты Taurus в долгосрочной перспективе.

Кроме того, сообщается, что она происходит после того, как правительство Германии в 2022 году выразило заинтересованность правительству США в приобретении истребителей F-35 и ракет, связанных с ними.

Закупочная цена за весь пакет составляет более 8 миллиардов евро.

Издание обращает внимание на то, что вместе с F-35 заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", однако процесс закупки JASSM затянулся.

Также удалось узнать, что официальный контракт на закупку ждут осенью этого года.

Что важно понимать, крылатую ракету JASSM используют для поражения особо важных целей с высокой точностью.

6 лет назад авиаударами США с помощью JASSM был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежавший режиму Асада в Сирии.

Скандал вокруг Taurus набирает обороты

Недавно стало известно, что обсуждение в немецком Бундестаге по поводу потенциальной передачи ракет Taurus Украине может закончиться расследованием касательно выдачи тайны против участников встречи.

Напомним, информацию о деталях обсуждения опубликовал портал T-Online.

Речь идет, в частности, о докладе генинспектора Бундесвера Карстена Броера об особенностях целеуказания для ракет Taurus, из которого стала понятна реальная причина сопротивления канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи этих ракет Украине.

Как известно, немецкий канцлер публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus — от нежелания эскалации и вовлечения в войну с Россией до опасений, что ракетами ударят по Москве.

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