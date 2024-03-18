Глава комітету Сенату США з питань збройних сил Джек Рід зазначив, що додаткова допомога Україні дозволить українським військовим поступово відтісняти злочинну армію РФ та звільняти окуповані території.

Як у Сенаті США оцінюють потенціал додаткової допомоги Україні

Рід підкреслив, що у разі схвалення Палатою представників запиту президента Джо Байдена на додаткове фінансування допомоги Україні, українські військові вже до кінця року зможуть поступово відкинути російських окупантів.

При цьому сенатор зазначив, що у разі отримання допомоги не варто розраховувати на масштабний прорив українськими військовими.

Рід також не виключив, що у разі надання військової допомоги з боку США ЗСУ у наступному році зможуть перейти у контрнаступ.

Наступного, 2025 року, має бути нова наступальна операція, яка, сподіваюся, дасть їм змогу встановити вогневий контроль над Кримом, — зазначив сенатор. Поширити

На його думку, це значно ускладнить становище окупаційної армії РФ та змусить Кремль перейти до переговорів.

Також сенатор закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування для України.

Ми повинні ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування. Ми повинні буквально дати їм зброю, артилерію і боєприпаси, щоб виконати роботу, — наголосив Рід. Поширити

За його словами, росіяни наразі можуть здійснювати тиск на українську армію і перейшли до більш звичного для них типу війни.

Йдеться про фіксовані позиції, бункери та щільне мінування.

Що відомо про позицію спікера Палати представників Джонсона

Сенатор Республіканської партії Ліндсі Грем у рамках візиту до Києва та під час спілкування з журналістами зазначив, що спікер Палати представників Майк Джонсон шукає варіанти ухвалення допомоги Україні.

При цьому він підкреслив, що допомогу у вигляді безвідсоткового кредиту підтримує Дональд Трамп.

За його словами, 70% республіканців розуміють необхідність допомагати Україні. Також він сподівається, що проект документа пройде Палату представників "найближчими днями, не тижнями".