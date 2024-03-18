Глава комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид отметил, что дополнительная помощь Украине позволит украинским военным постепенно оттеснять преступную армию РФ и освобождать оккупированные территории.

Как в Сенате США оценивают потенциал дополнительной помощи Украине

Рид подчеркнул, что в случае одобрения Палатой представителей запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование помощи Украине, украинские военные уже до конца года смогут постепенно отвергнуть российских оккупантов.

При этом сенатор отметил, что в случае получения помощи, не стоит рассчитывать на масштабный прорыв украинскими военными.

Род также не исключил, что в случае предоставления военной помощи со стороны США ВСУ в следующем году смогут перейти в контрнаступление.

В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом, — отметил сенатор. Поделиться

По его мнению, это значительно усложнит положение оккупационной армии РФ и заставит Кремль перейти к переговорам.

Также сенатор призвал законодателей США утвердить дополнительное финансирование для Украины.

Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу, подчеркнул Рид. Поделиться

По его словам, россияне могут теперь оказывать давление на украинскую армию и перешли к более привычному для них типу войны.

Речь идет о фиксированных позициях, бункерах и плотном минировании.

Что известно о позиции спикера Палаты представителей Джонсона

Сенатор Республиканской партии Линдси Грэм в рамках визита в Киев и во время общения с журналистами отметил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет варианты оказания помощи Украине.

При этом он подчеркнул, что помощь в виде беспроцентного кредита поддерживает Дональд Трамп.

По его словам, 70% республиканцев понимают необходимость помогать Украине. Также он надеется, что проект документа пройдет Палату представителей "в ближайшие дни, не неделями".