Глава комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид отметил, что дополнительная помощь Украине позволит украинским военным постепенно оттеснять преступную армию РФ и освобождать оккупированные территории.
Как в Сенате США оценивают потенциал дополнительной помощи Украине
Рид подчеркнул, что в случае одобрения Палатой представителей запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование помощи Украине, украинские военные уже до конца года смогут постепенно отвергнуть российских оккупантов.
При этом сенатор отметил, что в случае получения помощи, не стоит рассчитывать на масштабный прорыв украинскими военными.
Род также не исключил, что в случае предоставления военной помощи со стороны США ВСУ в следующем году смогут перейти в контрнаступление.
По его мнению, это значительно усложнит положение оккупационной армии РФ и заставит Кремль перейти к переговорам.
Также сенатор призвал законодателей США утвердить дополнительное финансирование для Украины.
По его словам, россияне могут теперь оказывать давление на украинскую армию и перешли к более привычному для них типу войны.
Речь идет о фиксированных позициях, бункерах и плотном минировании.
Что известно о позиции спикера Палаты представителей Джонсона
Сенатор Республиканской партии Линдси Грэм в рамках визита в Киев и во время общения с журналистами отметил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет варианты оказания помощи Украине.
При этом он подчеркнул, что помощь в виде беспроцентного кредита поддерживает Дональд Трамп.
По его словам, 70% республиканцев понимают необходимость помогать Украине. Также он надеется, что проект документа пройдет Палату представителей "в ближайшие дни, не неделями".
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