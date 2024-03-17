По информации журналистов издания, ситуация в мире во многом напоминает ту, что была в 30-х годах прошлого века накануне Второй мировой войны.

Что известно о возможности США избежать новой мировой войны

В материале издания отмечается, что развязанная Россией преступная война против Украины и поддерживаемый Ираном конфликт в Израиле должны рассматриваться Вашингтоном как прелюдия перед новой мировой войной.

Авторы материала подчеркивают, что пока можно избежать нового глобального конфликта и заплатить значительно меньшую цену за мир.

Журналисты подчеркивают, что Россия, Китай, КНДР и Иран создали между собой неформальный блок и помогают друг другу ресурсами и оружием в распространении собственного влияния на другие регионы.

В публикации отмечается, что, если этим странам удастся перегрузить международную систему безопасности, вызвав большое количество конфликтов в разных регионах, США будут неспособны реагировать на все кризисы.

Авторы убеждают, что целью Вашингтона должно быть предотвращение глобального конфликта.

Отмечается, что в США большое количество приверженцев изоляционистской политики считают, что выделение средств на помощь Украине, Израилю и Тайваню обойдется стране очень дорого.

Как США могут повторить свою ошибку накануне Второй мировой войны

Однако аналитики и журналисты издания отмечают, что опыт Второй мировой войны свидетельствует об обратном.

В частности, предоставление военной помощи Великобритании от США в начале Второй мировой позволило Вашингтону значительно увеличить объемы военного производства еще до официального вступления в войну.

И наоборот, самоизоляция Америки не только оставит ее не готовой к великой войне, но и приблизит эту войну, сделает ее возможной. Об этом свидетельствует опыт прошедшего.

Содержание США создало каскадную проблему обязательства: тот факт, что Великобритания и Франция не могли рассчитывать на американскую поддержку, заставил их отказаться от противостояния Гитлеру в 1938 году, когда они могли бы победить, если бы результатом стала война. Вашингтон не был главным игроком в Европе и Восточной Азии, пока силы ревизионизма набирали обороты перед Второй мировой войной, и именно в этом была беда, — объясняют авторы материала. Поделиться

Журналисты призывают граждан США понять, что гораздо выгоднее поддерживать благоприятный мировой порядок, чем восстанавливать разрушенный.