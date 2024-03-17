По информации журналистов издания, ситуация в мире во многом напоминает ту, что была в 30-х годах прошлого века накануне Второй мировой войны.
Что известно о возможности США избежать новой мировой войны
В материале издания отмечается, что развязанная Россией преступная война против Украины и поддерживаемый Ираном конфликт в Израиле должны рассматриваться Вашингтоном как прелюдия перед новой мировой войной.
Авторы материала подчеркивают, что пока можно избежать нового глобального конфликта и заплатить значительно меньшую цену за мир.
Журналисты подчеркивают, что Россия, Китай, КНДР и Иран создали между собой неформальный блок и помогают друг другу ресурсами и оружием в распространении собственного влияния на другие регионы.
В публикации отмечается, что, если этим странам удастся перегрузить международную систему безопасности, вызвав большое количество конфликтов в разных регионах, США будут неспособны реагировать на все кризисы.
Авторы убеждают, что целью Вашингтона должно быть предотвращение глобального конфликта.
Отмечается, что в США большое количество приверженцев изоляционистской политики считают, что выделение средств на помощь Украине, Израилю и Тайваню обойдется стране очень дорого.
Как США могут повторить свою ошибку накануне Второй мировой войны
Однако аналитики и журналисты издания отмечают, что опыт Второй мировой войны свидетельствует об обратном.
В частности, предоставление военной помощи Великобритании от США в начале Второй мировой позволило Вашингтону значительно увеличить объемы военного производства еще до официального вступления в войну.
И наоборот, самоизоляция Америки не только оставит ее не готовой к великой войне, но и приблизит эту войну, сделает ее возможной. Об этом свидетельствует опыт прошедшего.
Журналисты призывают граждан США понять, что гораздо выгоднее поддерживать благоприятный мировой порядок, чем восстанавливать разрушенный.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-