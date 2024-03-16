В США предупреждают о новом масштабном наступлении армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В США предупреждают о новом масштабном наступлении армии РФ

армия РФ
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Источник:  ISW

Согласно прогнозу американского Института изучения войны, российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление на фронте уже летом 2024 года.

ISW объяснил последние действия армии РФ на фронте

Иностранные эксперты обращают внимание на то, что солдаты РФ продолжают активные наступательные действия на поле боя.

Таким образом, враг пытается дестабилизировать украинские оборонные линии, чтобы подготовиться к новой наступательной операции летом этого года.

Ситуация на фронте 15-16 марта
Ситуация на фронте 15-16 марта (Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar)

Как считает команда ISW, именно предоставление Украине необходимой западной помощи даст возможность ВСУ сорвать новые планы врага на фронте.

Просто сейчас российские оккупанты делают все возможное, чтобы помешать украинским защитникам стабилизировать свои оборонные рубежи.

Ситуация на фронте 15-16 марта
Ситуация на фронте 15-16 марта (Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar)

Также указано, что солдаты РФ сконцентрировались на продвижении как можно дальше к западу от Авдеевки, поскольку именно там бойцы ВСУ еще не успели построить качественную линию обороны.

Какие проблемы есть ВСУ на фронте

По словам американских аналитиков, солдаты РФ планируют воспользоваться любыми достижениями, которые они достигнут в ближайшие недели, а также прогнозами о том, что украинские защитники могут быть еще хуже обеспечены летом этого года, чем сейчас.

Однако если ВСУ все-таки получат важную западную помощь, то у российских захватчиков будет крайне мало шансов на успех во время своего летнего наступления.

Ситуация на фронте 15-16 марта
Ситуация на фронте 15-16 марта (Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar)

Острая нехватка систем противовоздушной обороны и ракет, вероятно, резко снизит способность Украины защищаться от российских ударов как в тылу, так и на передовой в ближайшие недели, если не решить эту проблему быстро, — предупреждает команда ISW.

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