У США попереджають про новий масштабний наступ армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У США попереджають про новий масштабний наступ армії РФ

армія РФ
Джерело:  ISW

Згідно з прогнозом американського Інституту вивчення війни, російські окупанти можуть розпочати новий масштабний наступ на фронті уже влітку 2024 року.

ISW пояснив останні дії армії РФ на фронті

Іноземні експерти звертають увагу на те, що солдати РФ продовжують активні наступальні дії на полі бою.

Таким чином ворог намагається дестабілізувати українські оборонні лінії, щоб підготуватися до нової наступальної операції влітку цього року.

Ситуація на фронті 15-16 березня
Ситуація на фронті 15-16 березня (Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar)

Як вважає команда ISW, саме надання Україні необхідної західної безпекової допомоги дасть можливість ЗСУ зірвати нові плани ворога на фронті.

Просто зараз російські окупанти робляться все можливе, аби завадити українським захисникам стабілізувати свої оборонні рубежі.

Ситуація на фронті 15-16 березня
Ситуація на фронті 15-16 березня (Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar)

Також вказано, що солдати РФ сконцентрувалися на просуванні якомога далі на захід від Авдіївки, оскільки саме там бійці ЗСУ ще не звести встановити якісну лінію оборони.

Які проблеми є ЗСУ на фронті

За словами американських аналітиків, солдати РФ планують скористатися будь-якими здобутками, яких вони досягнуть найближчими тижнями, а також прогнозами про те, що українські захисники можуть бути ще гірше забезпечені влітку цього року, аніж зараз.

Однак, якщо ЗСУ все-таки отримають важливу західну допомогу, то у російських загарбників буде вкрай мало шансів на успіх під час свого літнього наступу.

Ситуація на фронті 15-16 березня
Ситуація на фронті 15-16 березня (Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar)

Гостра нестача систем протиповітряної оборони і ракет, ймовірно, різко знизить здатність України захищатися від російських ударів як у тилу, так і на передовій у найближчі тижні, якщо не вирішити цю проблему швидко, — попереджає команда ISW.

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