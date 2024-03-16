ЗСУ ліквідували понад 1100 солдатів РФ та десятки танків ворога
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1100 солдатів РФ та десятки танків ворога

Генштаб ЗСУ
танк ЗСУ

Протягом 15 березня на фронті була зафіксовано 78 бойових зіткнень між армією РФ та українськими воїнами.

Що відбувається на фронті 15-16 березня

Як повідомляє Генштаб, російські загарбники завдали 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснили 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях бійців ЗСУ та мирних українцях.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, українські захисники відбили 3 атаки ворога, а на Лиманському — 9 атак.

Армія РФ хотіла просунутися вперед й на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Однак й там її вдалося зупинити.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Окрім того, вказано, що на Оріхівському напрямку солдати РФ 7 разів атакували позиції бійців ЗСУ, однак безуспішно.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, українські воїни продовжують успішно стримувати ворога.

Також відомо, що 15 березня авіація України вдарила по 7 районах зосередження особового складу ворога

Ба більше, ЗСУ знищили 2 з 2 ударних дронів типу «Shahed». Це відбулося на Харківщині.

Втрати армії РФ станом на 16 березня 2024 року:

  • особового складу — близько 429580 (+1160) осіб,

  • танків — 6779 (+21) од,

  • бойових броньованих машин — 12973 (+24) од,

  • артилерійських систем — 10606 (+26) од,

  • РСЗВ — 1017 (+0) од,

  • засобів ППО — 719 (+2) од,

  • літаків — 347 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8268 (+14) од,

  • крилатих ракет — 1922 (+2) од,

  • кораблів /катерів — 26 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14024 (+31) од,

  • спеціальної техніки — 1712 (+1) од.

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