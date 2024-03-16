В течение 15 марта на фронте было зафиксировано 78 боевых столкновений между армией РФ и украинскими воинами.
Что происходит на фронте 15-16 марта
Как сообщает Генштаб, российские захватчики нанесли 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и мирным украинцам.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении, украинские защитники отбили 3 атаки врага, а на Лиманском — 9 атак.
Армия РФ хотела продвинуться вперед и на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Однако и там ее удалось остановить.
Кроме того, отмечено, что на Ореховском направлении солдаты РФ 7 раз атаковали позиции бойцов ВСУ, однако безуспешно.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, украинские воины продолжают успешно сдерживать врага.
Также известно, что 15 марта авиация Украины ударила по 7 районам сосредоточения личного состава врага.
Более того, ВСУ уничтожили 2 из 2 ударных дронов типа «Shahed». Это произошло в Харьковской области.
Потери армии РФ по состоянию на 16 марта 2024 года:
личного состава — около 429580 (+1160) человек,
танков — 6779 (+21) ед,
боевых бронированных машин — 12973 (+24) ед,
артиллерийских систем — 10606 (+26) ед,
РСЗО — 1017 (+0) ед,
средств ПВО — 719 (+2) ед,
самолетов — 347 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 8268 (+14) ед,
крылатых ракет — 1922 (+2) ед,
кораблей /катеров — 26 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 14024 (+31) ед,
специальной техники — 1712 (+1) ед.
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