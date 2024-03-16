ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ и десятки такнков врага
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ и десятки такнков врага

Генштаб ВСУ
танк ВСУ
Читати українською

В течение 15 марта на фронте было зафиксировано 78 боевых столкновений между армией РФ и украинскими воинами.

Что происходит на фронте 15-16 марта

Как сообщает Генштаб, российские захватчики нанесли 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и мирным украинцам.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении, украинские защитники отбили 3 атаки врага, а на Лиманском — 9 атак.

Армия РФ хотела продвинуться вперед и на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Однако и там ее удалось остановить.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко и Первомайское. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Кроме того, отмечено, что на Ореховском направлении солдаты РФ 7 раз атаковали позиции бойцов ВСУ, однако безуспешно.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, украинские воины продолжают успешно сдерживать врага.

Также известно, что 15 марта авиация Украины ударила по 7 районам сосредоточения личного состава врага.

Более того, ВСУ уничтожили 2 из 2 ударных дронов типа «Shahed». Это произошло в Харьковской области.

Потери армии РФ по состоянию на 16 марта 2024 года:

  • личного состава — около 429580 (+1160) человек,

  • танков — 6779 (+21) ед,

  • боевых бронированных машин — 12973 (+24) ед,

  • артиллерийских систем — 10606 (+26) ед,

  • РСЗО — 1017 (+0) ед,

  • средств ПВО — 719 (+2) ед,

  • самолетов — 347 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 8268 (+14) ед,

  • крылатых ракет — 1922 (+2) ед,

  • кораблей /катеров — 26 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14024 (+31) ед,

  • специальной техники — 1712 (+1) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ больше не имеет возможности для наступления в районе Бахмута — ВСУ
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский посетил Авдеевское направление. Какие решения принял Главнокомандующий ВСУ
Александр Сырский
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Обстрел "избирательных участков" на оккупированной Херсонской области. Россияне цинично обвиняют ВСУ
"Выборы"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?