В течение 15 марта на фронте было зафиксировано 78 боевых столкновений между армией РФ и украинскими воинами.

Что происходит на фронте 15-16 марта

Как сообщает Генштаб, российские захватчики нанесли 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и мирным украинцам.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении, украинские защитники отбили 3 атаки врага, а на Лиманском — 9 атак.

Армия РФ хотела продвинуться вперед и на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Однако и там ее удалось остановить.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко и Первомайское. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск. Поделиться

Кроме того, отмечено, что на Ореховском направлении солдаты РФ 7 раз атаковали позиции бойцов ВСУ, однако безуспешно.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, украинские воины продолжают успешно сдерживать врага.

Также известно, что 15 марта авиация Украины ударила по 7 районам сосредоточения личного состава врага.

Более того, ВСУ уничтожили 2 из 2 ударных дронов типа «Shahed». Это произошло в Харьковской области.

Потери армии РФ по состоянию на 16 марта 2024 года: