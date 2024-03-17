За інформацією журналістів видання, наразі ситуація у світі багато у чому нагадує ту, що була у 30-х роках минулого століття напередодні Другої світової війни.

Що відомо про змогу США уникнути нової світової війни

У матеріалі видання зазначається, що розв’язана Росією злочинна війна проти України та підтримуваний Іраном конфлікт в Ізраїлі мають розглядатись Вашингтоном як прелюдія перед новою світовою війною.

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі ще можна уникнути нового глобального конфлікту і заплатити значно меншу ціну за мир.

Журналісти підкреслюють, що Росія, Китай, КНДР та Іран створили між собою неформальний блок і допомагають один одному ресурсами та зброєю у поширенні власного впливу на інші регіони.

У публікації зазначається, що якщо цим країнам вдасться перевантажити міжнародну систему безпеки, викликавши велику кількість конфліктів в різних регіонах, США будуть нездатні реагувати на всі кризи.

Автори переконують, що метою Вашингтону має бути запобігання глобальному конфлікту.

Зазначається, що у США велика кількість прихильників ізоляціоністської політики вважають, що виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню обійдеться країні дуже дорого.

Як США можуть повторити власну помилку напередодні Другої світової війни

Однак аналітики та журналісти видання зазначають, що досвід Другої світової війни свідчить про протилежне.

Зокрема, надання військової допомоги Великій Британії від США на початку Другої світової дало змогу Вашингтону значно збільшити обсяги військового виробництва ще до офіційного вступу у війну.

І навпаки, самоізоляція Америки не лише залишить її не готовою до великої війни, а й наблизить цю війну, зробить її можливою. Про це свідчить досвід минулого.

Утримання США створило каскадну проблему зобов’язань: той факт, що Великобританія та Франція не могли розраховувати на американську підтримку, змусив їх відмовитися від протистояння Гітлеру в 1938 році, коли вони могли б перемогти, якби результатом стала війна. Вашингтон не був головним гравцем у Європі та Східній Азії, поки сили ревізіонізму набирали обертів перед Другою світовою війною, і саме в цьому була біда, — пояснюють автори матеріалу. Поширити

Журналісти закликають громадян США зрозуміти, що набагато вигідніше підтримувати сприятливий світовий порядок, ніж відновлювати зруйнований.