США готуються до протистояння із РФ та Китаєм в Арктиці — Business Insider

Протягом останніх кількох років США готують власні збройні сили для домінування на території Арктики.

Що відомо про підготовку США до протистояння РФ та Китаю в Арктиці

У матеріалі видання зазначається, що такий крок демонструє зростаючу стурбованість США діями РФ та Китаю в Арктиці.

Зокрема, Москва та Пекін прагнуть розширити власний доступ до цього регіону із метою проведення торгівельних шляхів, використання ресурсів та посилення власної військової присутності.

Автори матеріалу посилаються на оприлюднену ще у 2021 році стратегію армії США з відновлення домінування в Арктиці.

У документі зазначається, що стрімке танення морського льоду у районі Полярного кола, відкривають нові можливості для видобутку ресурсів, прокладення судноплавних маршрутів і комерційного рибальства".

Хоча США приділяють особливу увагу своїй військовій присутності на Алясці та здатності проектувати силу на Арктику з часів Другої світової війни, пік цієї уваги припав на період холодної війни.

Наразі армія США сподівається відновити свою панівну присутність в регіоні Арктики.

Частиною цього плану є збільшення військової присутності спільно із такими партнерами як Данія та Канада.

З огляду на зростаючу присутність Китаю в регіоні та зростаючі амбіції Росії, керівники армії кажуть, що США повинні адаптуватися, як і їхні суперники

США реінвестують у свої сили, що діють у холодну погоду, зосередившись на нарощуванні присутності та потужності, достатніх для ефективного стримування конфлікту, і навчанні їх ведення бойових дій у непередбачуваних умовах, якщо стримування зазнає невдачі.