Постачання спеціалізованих суден на новий російський завод з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ-2" зривається через санкції США.

Росія не може отримувати судна для проєкту Арктик СПГ-2

Японська судноплавна лінія більше не може зафрахтувати три криголами СПГ для проєкту "Арктик СПГ-2" через обмеження США, і спроби продати їх можуть виявитися складними.

Запуск заводу, ключового підприємства для Росії, був зірваний заходами США, оскільки Вашингтон карає РФ за війну проти України.Оператор ПАТ "Новатек" планував використовувати судна для вивезення палива з об'єкта, але без них працювати на проектній потужності буде складно.

"Новатек" уже відклав перший запуск об'єкта і щосили намагається знайти покупців.

Японія хоче вирішити проблему

Президент японської Mitsui OSK Такеші Хашимото заявив, що їхнє договірне зобов'язання полягає в тому, що якщо вони не зможуть надати послуги "Арктик СПГ-2", то вони повинні продати їхнє судно "Арктик СПГ-2".

Однак є санкції, згідно з якими ми не повинні укладати таку угоду з "Арктик СПГ-2". Тож це трохи складно, — додав він. Поширити

За словами Хашимото одна фірма працює з урядами США і Японії над пошуком рішення. Будівництво першого з трьох криголамів-газовозів завершиться цього року.

Санкції США проти "Арктик СПГ-2"

2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.

Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.