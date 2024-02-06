Россия не может получать суда для проекта Артик СПГ-2 — Bloomberg

Россия не может получать суда для проекта Артик СПГ-2

Японская судоходная линия больше не может зафрахтовать три ледокола СПГ для проекта "Арктик СПГ-2" из-за ограничений США, и попытки продать их могут оказаться сложными.

Запуск завода, ключевого предприятия для России, был сорван мерами США, поскольку Вашингтон наказывает РФ за войну против Украины. Оператор ОАО "Новатек" планировал использовать суда для вывоза топлива с объекта, но без них работать на проектной мощности будет сложно.

"Новатек" уже отложил первый запуск объекта и изо всех сил пытается найти покупателей.

Япония хочет решить проблему

Президент японской Mitsui OSK Такеши Хашимито заявил, что их договорное обязательство состоит в том, что если они не смогут предоставить услуги "Арктик СПГ-2", то они должны продать их судно "Арктик СПГ-2".

Однако есть санкции, согласно которым мы не должны заключать такое соглашение с "Арктиком СПГ-2". Это немного сложно, — добавил он. Поделиться

По словам Хашимото, одна фирма работает с правительствами США и Японии над поиском решения. Строительство первого из трех ледоколов-газовозов завершится в этом году.

Санкции США против "Арктика СПГ-2"

2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит цель "задушить" этот проект РФ.

Bloomberg писало, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктика СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.