США та Росія близькі до протистояння в Арктиці — Bloomberg
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США та Росія близькі до протистояння в Арктиці — Bloomberg

Арктика
Джерело:  Bloomberg

В РФ обіцяють жорстку відповідь на рішення США оголосити території морського шельфу в Арктиці зоною власного контролю.

Що відомо про загрозу конфлікту між США та РФ через Арктику

У Державному департаменті зазначили, що йдеться про акваторії Арктики та Берингового моря із загальною площею близько 1 млн кв км, що приблизно вдвічі більше території України.

Формальними підставами для розширення зони контролю є діючі міжнародні правила, які дозволяють державам поширювати правовий режим виключної економічної зони на прилеглий до неї континентальний шельф.

Журналісти видання зазначають, що контролюючи арктичний шельф США хочуть отримати доступ до наявних там корисних копалин, зокрема родовищ газу та нафти.

Хоча в Держдепі стверджують, що їх рішення "зачіпає географію, а не ресурси".

Що відомо про реакцію РФ

Між тим в РФ вже пообіцяли жорстку відповідь на дії США, оскільки Росія також прагне поширити власне право на частину території шельфу.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія також претендує на цю частину шельфу і готова відстоювати свої інтереси.

Росія повинна реагувати досить жорстко. Тому що всі країни, які мають відношення до регіону Арктики, повинні мати рівні права. Ми їм (США) і так свого часу (в 1990-му році) поступилися, завдяки рішенню Шеварнадзе бездумному, великий шельф. Апетит приходить під час їжі. Байдуже, на що вони претендують. У Росії точно такі ж права, як і у американців, якщо не більше , - заявив російський чиновник.

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