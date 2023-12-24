США и Россия близки к противостоянию в Арктике — Bloomberg

В РФ обещают жесткий ответ на решение США объявить территории морского шельфа в Арктике зоной собственного контроля.

Что известно об угрозе конфликта между США и РФ из-за Арктики

В Государственном департаменте отметили, что речь идет об акватории Арктики и Берингового моря с общей площадью около 1 млн кв км, что примерно вдвое больше территории Украины.

Формальными основаниями для расширения зоны контроля являются действующие международные правила, позволяющие государствам распространять правовой режим исключительной экономической зоны на прилегающий к ней континентальный шельф.

Журналисты издания отмечают, что контролируя арктический шельф США хотят получить доступ к имеющимся там полезным ископаемым, в частности, месторождениям газа и нефти.

Хотя в Госдепе утверждают, что их решение "затрагивает географию, а не ресурсы".

Что известно о реакции РФ

Между тем, в РФ уже пообещали жесткий ответ на действия США, поскольку Россия также стремится распространить собственное право на часть территории шельфа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия также претендует на эту часть шельфа и готова отстаивать свои интересы.