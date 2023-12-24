США и Россия близки к противостоянию в Арктике — Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации

США и Россия близки к противостоянию в Арктике — Bloomberg

Арктика
Читати українською
Источник:  Bloomberg

В РФ обещают жесткий ответ на решение США объявить территории морского шельфа в Арктике зоной собственного контроля.

Что известно об угрозе конфликта между США и РФ из-за Арктики

В Государственном департаменте отметили, что речь идет об акватории Арктики и Берингового моря с общей площадью около 1 млн кв км, что примерно вдвое больше территории Украины.

Формальными основаниями для расширения зоны контроля являются действующие международные правила, позволяющие государствам распространять правовой режим исключительной экономической зоны на прилегающий к ней континентальный шельф.

Журналисты издания отмечают, что контролируя арктический шельф США хотят получить доступ к имеющимся там полезным ископаемым, в частности, месторождениям газа и нефти.

Хотя в Госдепе утверждают, что их решение "затрагивает географию, а не ресурсы".

Что известно о реакции РФ

Между тем, в РФ уже пообещали жесткий ответ на действия США, поскольку Россия также стремится распространить собственное право на часть территории шельфа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия также претендует на эту часть шельфа и готова отстаивать свои интересы.

Россия должна реагировать достаточно жестко. Потому что все страны, имеющие отношение к региону Арктики, должны иметь равные права. Мы им (США) и так в свое время (в 1990 году) уступили, благодаря решению Шеварнадзе бездумному, большой шельф. Аппетит приходит во время еды. Неважно, на что они претендуют. В России точно такие же права, как и у американцев, если не больше», – заявил российский чиновник.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Следующее российское противостояние с Западом может состояться в Арктике — Bloomberg
Следующее российское противостояние с Западом может состояться в Арктике — Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия в первый раз позволила неукрепленным нефтяным танкерам двигаться через Арктику. Чем это опасно
Россия в первый раз позволила неукрепленным нефтяным танкерам двигаться через Арктику. Чем это опасно
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия создает условия для масштабной экологической катастрофы в Арктике — FT
Россия создает условия для масштабной экологической катастрофы в Арктике — FT

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.