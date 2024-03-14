США готовятся к противостоянию с РФ и Китаем в Арктике — Business Insider
Категория
Мир
Дата публикации

США готовятся к противостоянию с РФ и Китаем в Арктике — Business Insider

Армия США в Арктике
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Источник:  Business Insider

В последние несколько лет США готовят собственные вооруженные силы для доминирования на территории Арктики.

Что известно о подготовке США к противостоянию РФ и Китаю в Арктике

В материале издания отмечается, что такой шаг демонстрирует растущую обеспокоенность США действиями РФ и Китая в Арктике.

В частности, Москва и Пекин стремятся расширить собственный доступ в этот регион с целью проведения торговых путей, использования ресурсов и усиления собственного военного присутствия.

Авторы материала ссылаются на обнародованную еще в 2021 году стратегию армии США по восстановлению доминирования в Арктике.

В документе отмечается, что стремительное таяние морского льда в районе Полярного круга открывают новые возможности для добычи ресурсов, прокладки судоходных маршрутов и коммерческого рыболовства".

Хотя США уделяют особое внимание своему военному присутствию на Аляске и способности проектировать силу на Арктику со времен Второй мировой войны, пик этого внимания пришелся на период холодной войны.

В настоящее время армия США надеется восстановить свое господствующее присутствие в регионе Арктики.

Часть этого плана - увеличение военного присутствия совместно с такими партнерами как Дания и Канада.

Учитывая растущее присутствие Китая в регионе и растущие амбиции России, руководители армии говорят, что США должны адаптироваться, как и их соперники.

США реинвестируют в свои силы, действующие в холодную погоду, сосредоточившись на наращивании присутствия и мощности, достаточных для эффективного сдерживания конфликта, и обучении их ведению боевых действий в непредвиденных условиях, если сдерживание терпит неудачу.

Вся суша, внутренние воды, территориальные моря и исключительная экономическая зона в Арктике находятся под юрисдикцией одного из восьми арктических прибрежных государств: Канады, Дании (через Гренландию), Финляндии, Исландии, Норвегии, России, Швеции и США. Международное право регулирует эту область, как и другие части Земли.

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