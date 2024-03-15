У США оприлюднили сценарії по Україні в умовах відсутності допомоги — WP

Посадові особи США прогнозують збільшення втрат України у розв'язаній Росією злочинній війні через відсутність допомоги з боку Вашингтону.

У США попереджають про критичну ситуацію в Україні через відсутність допомоги

У матеріалі видання зазначається, що представники Білого дому вже визнають ймовірність того, що Конгрес не схвалить запит президента Джо Байдена на фінансування додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню і варто готуватись до інших сценаріїв.

Без додаткової допомоги це не дуже добре для України, і з часом це може призвести до потенційного колапсу. Але ось у чому суть: навіть якщо Україна втримається, ми насправді говоримо про те, що ми будемо використовувати незліченну кількість життів для того, щоб зробити це, - пояснює один з американських посадовців. Поширити

Між тим глава ЦРУ Вільям Бернс під час виступу перед представниками Сенату США зазначив, що без підтримки Вашингтону у цьому році Україна може зазнати значних територіальних втрат.

При цьому автори матеріалу зазначають, що у Білому домі уникають обговорення альтернативних варіантів допомоги Україні.

Але в приватних розмовах вони швидко змирилися з перспективою того, що політична дисфункція Вашингтона може взяти гору, або провалити пакет допомоги, або ухвалити його надто пізно, щоб уникнути катастрофи для уряду в Києві, - йдеться у публікації. Поширити

Між тим президент Володимир Зеленський відкрито заявив, що через значне скорочення запасів ракет до ППО удари окупаційної армії РФ по Україні стають все більш руйнівними, а на фронті українські війська нормують артилерійські боєприпаси.

За словами віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Росія атакує Україну безпілотниками та планує виготовити 2,7 млн снарядів, що значно перевищує майбутні плани США з підвищення обсягів оборонного виробництва.

Під час свого виступу у Вашингтоні, який відбувся минулого тижня, вона наголосила, що "кожен день нерішучості" на Заході призведе до більших людських втрат та зменшить українські військові перспективи.

Що у США прогнозують Україні у разі відсутності допомоги

Американські посадовці зазначають, що у разі остаточного припинення допомоги Україні з боку США, сценарії подальшого розвитку подій залежатимуть від здатності України мобілізувати людський ресурс, успішного проведення тренувань військових на території західних країн та морального духу армії.

Чи закінчиться це крахом або великими втратами залишається предметом внутрішніх дебатів. Але без додаткової і постійної підтримки з боку США не може бути світлого майбутнього для України, - підкреслив один з американських високопосадовців Поширити

Однак офіційні особи у США досі визнають наявність переваги українських військових у веденні бойових дій в обороні.

За словами аналітиків, метою українських військ є створення трьох ліній оборони на деяких ділянках.

Автори матеріалу підкреслюють, що за словами українських політиків у розмовах з колегами зі США та ЄС, боєприпаси для деяких систем ППО можуть закінчитися вже до кінця березня.

Наразі у Вашингтоні вивчають, як Пентагон може продовжувати надавати Україні необхідну допомогу.

Серед варіантів є використання повноважень адміністрації для пожертвування озброєння із запасів США сумою до 4 мільярдів доларів.

Також видання процитувало одного із радників Володимира Зеленського, який погодився з тим, що Росія, ймовірно, може досягти значних територіальних успіхів проти України до літа, якщо США не нададуть нової допомоги.