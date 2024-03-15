Американські аналітики у матеріалі видання Defense Express констатують скорочення виробництва озброєнь у США через відмову Палати представників у Конгресі схвалювати запит на фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Як припинення допомоги Україні з боку США завдало збитків оборонним компаніям

У матеріалі видання зазначається, що наразі стає все менше упевненності в тому, що республіканці у Палаті представників схвалять законопроект про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Автори матеріалу посилаються на директора з розвитку збройних сил армії США, за словами якого, без програми фінансування розширення промислового виробництва боєприпасів не варто розраховувати на показники, що перевищуватимуть випуск 72 тис боєприпасів на місяць.

У США скоротилось виробництво боєприпасів

Вочевидь - до того ж 2025 року. Це 864 тисячі 155-мм пострілів на рік, або у 2,8 раза менше за плани РФ на 2024 рік на виробництво великокаліберних снарядів, - зазначають аналітики.

Що вплинуло на скорочення військово-промислового виробництва у США

За словами експертів, на скорочення оборонно-військового виробництва у США вплинула не тільки ситуація на фронті в Україні, а внутрішня ситуація зі станом оборонно-промислового виробництва.