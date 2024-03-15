Збройові компанії США зазнали збитків через відсутність допомоги Україні — Defense Express
Категорія
Економіка
Дата публікації

Збройові компанії США зазнали збитків через відсутність допомоги Україні — Defense Express

Військова допомога США
Джерело:  online.ua

Американські аналітики у матеріалі видання Defense Express констатують скорочення виробництва озброєнь у США через відмову Палати представників у Конгресі схвалювати запит на фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. 

Як припинення допомоги Україні з боку США завдало збитків оборонним компаніям

У матеріалі видання зазначається, що наразі стає все менше упевненності в тому, що республіканці у Палаті представників схвалять законопроект про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Автори матеріалу посилаються на директора з розвитку збройних сил армії США, за словами якого, без програми фінансування розширення промислового виробництва боєприпасів не варто розраховувати на показники, що перевищуватимуть випуск 72 тис боєприпасів на місяць.

Відсутність допомоги Україні завдала збитків оборонним компаніям США
У США скоротилось виробництво боєприпасів

Вочевидь - до того ж 2025 року. Це 864 тисячі 155-мм пострілів на рік, або у 2,8 раза менше за плани РФ на 2024 рік на виробництво великокаліберних снарядів, - зазначають аналітики.

Що вплинуло на скорочення військово-промислового виробництва у США

За словами експертів, на скорочення оборонно-військового виробництва у США вплинула не тільки ситуація на фронті в Україні, а внутрішня ситуація зі станом оборонно-промислового виробництва.

У 2023 році Пентагон цілком міг впевнено говорити зброярам: розширюйте виробництво - викупимо все. А це означало масштабування виробництва не лише самих боєприпасів, а усіх їх складових, включно з вибухівкою та порохами, які мали пропорційно збільшуватись. Але поточна ситуація прямо показує, що сприятливій для бізнесу впевненості у подальшому розвитку прийшов кінець. ... А це максимально далеко від обіцянки трампістів зробити когось великим знову, бо невпевненість та недовіра породжує лише хаос, - зазначають аналітики.

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