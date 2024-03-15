Оружейные компании США понесли убытки из-за отсутствия помощи Украине — Defense Express

Американские аналитики в материале издания Defense Express констатируют сокращение производства вооружений в США из-за отказа Палаты представителей в Конгрессе одобрять запрос на финансирование военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Как прекращение помощи Украине со стороны США нанесло ущерб оборонным компаниям

В материале издания отмечается, что становится все меньше уверенности в том, что республиканцы в Палате представителей одобрят законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Авторы материала ссылаются на директора по развитию вооруженных сил армии США, по словам которого, без программы финансирования расширения промышленного производства боеприпасов не стоит рассчитывать на показатели, превышающие выпуск 72 тыс. боеприпасов в месяц.

В США сократилось производство боеприпасов

Очевидно — к тому же 2025 году. Это 864 тысячи 155-мм выстрелов в год, или в 2,8 раза меньше планов РФ на 2024 год на производство крупнокалиберных снарядов, отмечают аналитики.

Что повлияло на сокращение военно-промышленного производства в США

По словам экспертов, на сокращение оборонно-военного производства в США повлияла не только ситуация на фронте в Украине, но и внутренняя ситуация с состоянием оборонно-промышленного производства.