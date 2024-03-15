Оружейные компании США понесли убытки из-за отсутствия помощи Украине — Defense Express
Категория
Экономика
Дата публикации

Оружейные компании США понесли убытки из-за отсутствия помощи Украине — Defense Express

Военная помощь США
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Источник:  online.ua

Американские аналитики в материале издания Defense Express констатируют сокращение производства вооружений в США из-за отказа Палаты представителей в Конгрессе одобрять запрос на финансирование военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Как прекращение помощи Украине со стороны США нанесло ущерб оборонным компаниям

В материале издания отмечается, что становится все меньше уверенности в том, что республиканцы в Палате представителей одобрят законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Авторы материала ссылаются на директора по развитию вооруженных сил армии США, по словам которого, без программы финансирования расширения промышленного производства боеприпасов не стоит рассчитывать на показатели, превышающие выпуск 72 тыс. боеприпасов в месяц.

Отсутствие помощи Украине нанесло ущерб оборонным компаниям США
В США сократилось производство боеприпасов

Очевидно — к тому же 2025 году. Это 864 тысячи 155-мм выстрелов в год, или в 2,8 раза меньше планов РФ на 2024 год на производство крупнокалиберных снарядов, отмечают аналитики.

Что повлияло на сокращение военно-промышленного производства в США

По словам экспертов, на сокращение оборонно-военного производства в США повлияла не только ситуация на фронте в Украине, но и внутренняя ситуация с состоянием оборонно-промышленного производства.

В 2023 году Пентагон вполне мог уверенно говорить оружейникам: расширяйте производство — выкупим все. А это означало масштабирование производства не только самих боеприпасов, но и всех их составляющих, включая взрывчатку и порох, которые должны были пропорционально увеличиваться. Но текущая ситуация прямо показывает, что благоприятной для бизнеса уверенности в дальнейшем развитии пришел конец. …А это максимально далеко от обещания трампистов сделать кого-то большим снова, потому что неуверенность и недоверие порождает только хаос, — отмечают аналитики.

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